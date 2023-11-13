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Частина одеситів залишилися без світла до ночі (перелік адрес)

13 листопада 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилися без світла до ночі (перелік адрес)
Енергетики працюють на лініях. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 13 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 23:00, проте час може змінитися. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • Мечникова, 2-74,
  • Розкидайлівська,
  • Коблевська, 1-20,
  • Князівська, 2-17,
  • Ольгієвська, 16-27,
  • Старопортофранківська, 5-30,
  • пров. Манежний, 4,
  • Новосельського, 1-32,
  • Пастера, 1/2,3,4. 

Південний РЕМ:

  • Ак. Філатова, 4-12,
  • Бернардацці, 8, 12/7, 12б, 14/16,
  • Новоберегова, 4-96,
  • пров. Червоних Зір, 4-14. 

Північний РЕМ:

  • Кап.Кузнєцова, 103-114,
  • Кримська, 63,
  • Заболотного, 57-67,
  • С.Палія, 93,
  • Марсельська, 32-36. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що з настанням опалювального сезону та перших морозів збільшується ризик нових ворожих ударів по українській енергосистемі. Але навіть якщо Росія не масово обстрілюватиме українські міста, громадян все одно попереджають про можливі віялові відключення електроенергії. Тому кожному слід підготуватися до можливих блекаутів, щоб вони не застали зненацька.

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