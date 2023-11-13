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Часть одесситов остались без света до ночи (список адресов)

13 ноября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов остались без света до ночи (список адресов)
Энергетики работают на линиях. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 13 ноября, часть одесситов останется без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики отмечают, что вернуть свет в дома горожан планируют к 23:00, однако время может измениться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • Мечникова, 2-74,
  • Разкидайловская,
  • Коблевская, 1-20,
  • Княжеская, 2-17,
  • Ольгиевская, 16-27,
  • Старопортофранковская, 5-30,
  • пер. Манежный, 4,
  • Новосельского, 1-32,
  • Пастера, 1/2,3,4.

Южный РЭС:

  • Ак. Филатова, 4-12,
  • Бернардацци, 8, 12/7, 12б, 14/16,
  • Новобереговая, 4-96,
  • пров. Красных Зрение, 4-14.

Северный РЭС:

  • Кап. Кузнецова, 103-114,
  • Крымская, 63,
  • Заболотного, 57-67,
  • С. Палия, 93,
  • Марсельская, 32–36.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что с наступлением отопительного сезона и первых морозов увеличивается риск новых вражеских ударов по украинской энергосистеме. Но даже если Россия не будет массово обстреливать украинские города, граждан все равно предупреждают о возможных веерных отключениях электроэнергии. Поэтому каждому следует подготовиться к возможным блекаутам, чтобы они не застали врасплох.

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