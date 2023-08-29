У частині Одеси відключать газопостачання

Газова горілка. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 29 серпня, у Хаджибейському районі Одеси перекрили газопостачання. Це пов'язано з пуском газу у мережу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"У зв’язку з роботами пов’язаними з пуском газу 29.08.23 будуть відключені від газопостачання деякі вулиці", — йдеться у повідомленні.

Де не буде газу

Відключення торкнеться як житлових будинків, так і котелень. Загалом постачання тимчасово не буде за сімома адресами:

вул. Акордна;

вул. Строгонова;

вул. Райдужна;

вул. В.Стуса;

вул. Литовська;

вул. Фабрична;

вул. М.Вороного.

За більш детальною інформацією необхідно звернутися за номером: 705-36-51.

Нагадаємо, в Україні знову запровадили обов'язкову повірку газових лічильників. Це викликало у багатьох запитання, чи повернуть старий пристрій після повірки і в яких випадках очікується встановлення нового лічильника.

Також в Україні восени разом з початком нового опалювального сезону очікуються деякі зміни у питанні призначення житлових субсидій. Зокрема, оскільки збільшаться суми у комунальних платіжках, відповідно, зросте і розмір допомоги на їхню оплату.