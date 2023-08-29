У частині Одеси відключать газопостачання

Частина одеситів залишиться без газу
Сьогодні, 29 серпня, у Хаджибейському районі Одеси перекрили газопостачання. Це пов'язано з пуском газу у мережу.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
"У зв’язку з роботами пов’язаними з пуском газу 29.08.23 будуть відключені від газопостачання деякі вулиці", — йдеться у повідомленні.
Де не буде газу
Відключення торкнеться як житлових будинків, так і котелень. Загалом постачання тимчасово не буде за сімома адресами:
- вул. Акордна;
- вул. Строгонова;
- вул. Райдужна;
- вул. В.Стуса;
- вул. Литовська;
- вул. Фабрична;
- вул. М.Вороного.
За більш детальною інформацією необхідно звернутися за номером: 705-36-51.
Нагадаємо, в Україні знову запровадили обов'язкову повірку газових лічильників. Це викликало у багатьох запитання, чи повернуть старий пристрій після повірки і в яких випадках очікується встановлення нового лічильника.
Також в Україні восени разом з початком нового опалювального сезону очікуються деякі зміни у питанні призначення житлових субсидій. Зокрема, оскільки збільшаться суми у комунальних платіжках, відповідно, зросте і розмір допомоги на їхню оплату.