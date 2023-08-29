Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Частина одеситів залишиться без газу arrow

Частина одеситів залишиться без газу

29 серпня 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У частині Одеси відключать газопостачання
Газова горілка. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 серпня, у Хаджибейському районі Одеси перекрили газопостачання. Це пов'язано з пуском газу у мережу. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

Читайте також:

"У зв’язку з роботами пов’язаними з пуском газу 29.08.23 будуть відключені від газопостачання деякі вулиці", — йдеться у повідомленні. 

Де не буде газу

Відключення торкнеться як житлових будинків, так і котелень. Загалом постачання тимчасово не буде за сімома адресами:

  • вул. Акордна;
  • вул. Строгонова;
  • вул. Райдужна;
  • вул. В.Стуса;
  • вул. Литовська;
  • вул. Фабрична;
  • вул. М.Вороного.

За більш детальною інформацією необхідно звернутися за номером: 705-36-51.

Нагадаємо, в Україні знову запровадили обов'язкову повірку газових лічильників. Це викликало у багатьох запитання, чи повернуть старий пристрій після повірки і в яких випадках очікується встановлення нового лічильника.

Також в Україні восени разом з початком нового опалювального сезону очікуються деякі зміни у питанні призначення житлових субсидій. Зокрема, оскільки збільшаться суми у комунальних платіжках, відповідно, зросте і розмір допомоги на їхню оплату.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз