В части Одессы отключат газоснабжение

Газовая горелка. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, 29 августа, в Хаджибейском районе Одессы перекрыли газоснабжение. Это связано с пуском газа в сеть.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"В связи с работами, связанными с пуском газа 29.08.23, будут отключены от газоснабжения некоторые улицы", — говорится в сообщении.

Где не будет газа

Отключение коснется как жилых домов, так и котельных. В общей сложности поставки временно не будут по семи адресам:

ул. Аккордная;

ул. Строгонова;

ул. Радужная;

ул. В. Стуса;

ул. Литовская;

ул. Фабричная;

ул. Н. Вороного.

За более подробной информацией необходимо обратиться по номеру: 705-36-51.

Напомним, в Украине снова ввели обязательную поверку газовых счетчиков. Это вызвало у многих вопрос, вернут ли старое устройство после поверки и в каких случаях ожидается установка нового счетчика.

Также в Украине осенью вместе с началом нового отопительного сезона ожидаются некоторые изменения в вопросе назначения жилищных субсидий. В частности, поскольку увеличатся суммы в коммунальных платежках, соответственно возрастет и размер пособия на их оплату.