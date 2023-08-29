В части Одессы отключат газоснабжение

Часть одесситов останется без газа
Сегодня, 29 августа, в Хаджибейском районе Одессы перекрыли газоснабжение. Это связано с пуском газа в сеть.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
"В связи с работами, связанными с пуском газа 29.08.23, будут отключены от газоснабжения некоторые улицы", — говорится в сообщении.
Где не будет газа
Отключение коснется как жилых домов, так и котельных. В общей сложности поставки временно не будут по семи адресам:
- ул. Аккордная;
- ул. Строгонова;
- ул. Радужная;
- ул. В. Стуса;
- ул. Литовская;
- ул. Фабричная;
- ул. Н. Вороного.
За более подробной информацией необходимо обратиться по номеру: 705-36-51.
Напомним, в Украине снова ввели обязательную поверку газовых счетчиков. Это вызвало у многих вопрос, вернут ли старое устройство после поверки и в каких случаях ожидается установка нового счетчика.
Также в Украине осенью вместе с началом нового отопительного сезона ожидаются некоторые изменения в вопросе назначения жилищных субсидий. В частности, поскольку увеличатся суммы в коммунальных платежках, соответственно возрастет и размер пособия на их оплату.