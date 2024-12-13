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Частина одеських школярів сьогодні вчиться онлайн — хто саме

13 грудня 2024 09:44
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Як працюватимуть одеські школи у п'ятницю, 13 грудня
Діти у школі. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Учні одеських шкіл, які навчаються у першу зміну, сьогодні вчитимуться онлайн. Школярів наступних змін можна приводити на уроки після відбою.

Про це повідомила директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

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"Уроки мають починатися після відбою. Перша зміна дистанційно, якщо школа включає очне у разі відбою — буде час дійти до неї", — розповіла посадовиця.

Що далі

Щодо того, як організувати навчання наступних змін, школи ухвалюватимуть рішення самостійно, за обставинами. Відправляти учнів на уроки чи ні, мають вирішити самі батьки.  

"Якщо вже вийшли і прийшли в школу чи садочок — приймуть. Будь ласка, повідомте вихователям, чи приведете дитину після відбою, щоб розрахували їжу", — написала Олена Буйневич.

Нагадаємо, вранці в Одесі пролунало декілька сильних вибухів. Через ворожу атаку у місті посилили обмеження електропостачання.

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