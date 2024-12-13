Як працюватимуть одеські школи у п'ятницю, 13 грудня

Частина одеських школярів сьогодні вчиться онлайн — хто саме
Учні одеських шкіл, які навчаються у першу зміну, сьогодні вчитимуться онлайн. Школярів наступних змін можна приводити на уроки після відбою.
Про це повідомила директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич.
"Уроки мають починатися після відбою. Перша зміна дистанційно, якщо школа включає очне у разі відбою — буде час дійти до неї", — розповіла посадовиця.
Що далі
Щодо того, як організувати навчання наступних змін, школи ухвалюватимуть рішення самостійно, за обставинами. Відправляти учнів на уроки чи ні, мають вирішити самі батьки.
"Якщо вже вийшли і прийшли в школу чи садочок — приймуть. Будь ласка, повідомте вихователям, чи приведете дитину після відбою, щоб розрахували їжу", — написала Олена Буйневич.
Нагадаємо, вранці в Одесі пролунало декілька сильних вибухів. Через ворожу атаку у місті посилили обмеження електропостачання.
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