Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Часть одесских школьников сегодня учится онлайн — кто именно arrow

Часть одесских школьников сегодня учится онлайн — кто именно

13 декабря 2024 09:44
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как будут работать одесские школы в пятницу, 13 декабря
Дети в школе. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Учащиеся одесских школ, которые учатся в первую смену, сегодня будут учиться онлайн. Школьников последующих смен можно приводить на уроки после отбоя.

Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Читайте также:

"Уроки должны начинаться после отбоя. Первая смена дистанционно, если школа включает очное в случае отбоя  будет время дойти до нее", — рассказала чиновница.

Что дальше

Относительно того, как организовать обучение последующим изменениям, школы будут принимать решение самостоятельно, по обстоятельствам. Отправлять учащихся на уроки или нет должны решить сами родители.

"Если уже вышли и пришли в школу или в садик — примут. Пожалуйста, сообщите воспитателям, приведете ли ребенка после отбоя, чтобы рассчитали еду", — написала Елена Буйневич.

Напомним, утром в Одессе раздалось несколько сильных взрывов. Из-за вражеской атаки в городе усилили ограничение электроснабжения.

Одесса дети детские сады Новости Одессы школа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:55 На Тернопольщине отключили от электроснабжения 50% потребителей

09:44 Часть одесских школьников сегодня учится онлайн — кто именно

09:44 Стоят десятки машин – очереди на границе Украины утром

09:43 Россия атакует Виннитчину — в области раздались взрывы

09:17 В Ивано-Франковской области повторно раздались взрывы

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

09:16 В Киеве раздались взрывы

09:15 Некоторые украинцы могут бесплатно получить авто — что нужно

09:14 Атака на Одессу — обновленные графики отключения света

09:12 Польша подняла в небо авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину

09:04 iPhone 17 Pro получит новый дизайн блока камер — что известно

09:55 На Тернопольщине отключили от электроснабжения 50% потребителей

09:44 Часть одесских школьников сегодня учится онлайн — кто именно

09:44 Стоят десятки машин – очереди на границе Украины утром

09:43 Россия атакует Виннитчину — в области раздались взрывы

09:17 В Ивано-Франковской области повторно раздались взрывы

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

09:16 В Киеве раздались взрывы

09:15 Некоторые украинцы могут бесплатно получить авто — что нужно

09:14 Атака на Одессу — обновленные графики отключения света

09:12 Польша подняла в небо авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину

09:04 iPhone 17 Pro получит новый дизайн блока камер — что известно

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК