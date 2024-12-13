Как будут работать одесские школы в пятницу, 13 декабря

Дети в школе. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Учащиеся одесских школ, которые учатся в первую смену, сегодня будут учиться онлайн. Школьников последующих смен можно приводить на уроки после отбоя.

Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

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"Уроки должны начинаться после отбоя. Первая смена дистанционно, если школа включает очное в случае отбоя — будет время дойти до нее", — рассказала чиновница.

Что дальше

Относительно того, как организовать обучение последующим изменениям, школы будут принимать решение самостоятельно, по обстоятельствам. Отправлять учащихся на уроки или нет должны решить сами родители.

"Если уже вышли и пришли в школу или в садик — примут. Пожалуйста, сообщите воспитателям, приведете ли ребенка после отбоя, чтобы рассчитали еду", — написала Елена Буйневич.

Напомним, утром в Одессе раздалось несколько сильных взрывов. Из-за вражеской атаки в городе усилили ограничение электроснабжения.