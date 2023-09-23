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Частина Приморського району Одеси залишилася без води: причини

23 вересня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина Приморського району Одеси залишилася без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 23 вересня, в Приморському районі Одеси до вечора буде відсутнє водопостачання. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт водоканалу на мережах міста.       

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Маршала Говорова — усі будинки;
  • пров. Шампанський — усі будинки;
  • просп. Шевченка — усі будинки;
  • просп. Гагаріна — усі будинки.

За інформацією працівників водоканалу, воду у крани одеситів планують повернути до 16:00. 

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в Одесі 15 бюветних комплексів працюватимуть на дві години довше. Робота бювету по вул. Кримська буде відбуватись за звичайним графіком до 20:00. Де можна набрати воду — читайте в матеріалі

Додамо, в Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.

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