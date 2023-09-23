Частина Приморського району Одеси залишилася без води: причини
Сьогодні, 23 вересня, в Приморському районі Одеси до вечора буде відсутнє водопостачання. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт водоканалу на мережах міста.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- вул. Маршала Говорова — усі будинки;
- пров. Шампанський — усі будинки;
- просп. Шевченка — усі будинки;
- просп. Гагаріна — усі будинки.
За інформацією працівників водоканалу, воду у крани одеситів планують повернути до 16:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, в Одесі 15 бюветних комплексів працюватимуть на дві години довше. Робота бювету по вул. Кримська буде відбуватись за звичайним графіком до 20:00. Де можна набрати воду — читайте в матеріалі.
Додамо, в Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.