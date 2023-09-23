Частина Приморського району Одеси залишилася без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 23 вересня, в Приморському районі Одеси до вечора буде відсутнє водопостачання. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт водоканалу на мережах міста.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Маршала Говорова — усі будинки;

пров. Шампанський — усі будинки;

просп. Шевченка — усі будинки;

просп. Гагаріна — усі будинки.

За інформацією працівників водоканалу, воду у крани одеситів планують повернути до 16:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, в Одесі 15 бюветних комплексів працюватимуть на дві години довше. Робота бювету по вул. Кримська буде відбуватись за звичайним графіком до 20:00. Де можна набрати воду — читайте в матеріалі.

Додамо, в Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.