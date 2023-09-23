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Часть Приморского района Одессы осталась без воды: причины

23 сентября 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть Приморского района Одессы осталась без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 23 сентября, в Приморском районе Одессы до вечера будет отсутствовать водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ водоканала на сетях города.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Маршала Говорова — все дома;
  • пер. Шампанский — все дома;
  • просп. Шевченко — все дома;
  • просп. Гагарина — все дома.

По информации работников водоканала, воду в краны одесситов планируют вернуть к 16:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Одессе 15 бюветных комплексов будут работать на два часа дольше. Работа бювет по ул. Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00. Где можно набрать воду — читайте в материале.

Добавим, что в Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.

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