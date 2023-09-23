Часть Приморского района Одессы осталась без воды: причины
Сегодня, 23 сентября, в Приморском районе Одессы до вечера будет отсутствовать водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ водоканала на сетях города.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Маршала Говорова — все дома;
- пер. Шампанский — все дома;
- просп. Шевченко — все дома;
- просп. Гагарина — все дома.
По информации работников водоканала, воду в краны одесситов планируют вернуть к 16:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Одессе 15 бюветных комплексов будут работать на два часа дольше. Работа бювет по ул. Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00. Где можно набрать воду — читайте в материале.
Добавим, что в Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.