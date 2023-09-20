Масштабне відключення води: частина бюветів в Одесі працюватиме до ночі

Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

Жителі деяких районів Одеси на понад добу залишились без водопостачання. У зв'язку з цим 15 бюветних комплексів працюватимуть подовжено на дві години.

Про це повідомляє Департамент міського господарства Одеської міської ради.

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Бювети працюватимуть до 22:00

сквер Прохоровський

вул. Дальницька, 25

вул. Просвіти, 1Д

вул. Геранієва

6-та ст. В. Фонтану

просп. Небесної Сотні, 14

просп. М. Говорова

вул. Інглезі

сквер Мечнікова

просп. Ак. Глушка, 1

вул. І. Рабіна

сквер Старобазарний

сквер Михайлівський

просп. Гагаріна, 33

вул. Космонавтів, 17.

Відпуск води у бюветі по вул. Кримська буде відбуватись за звичайним графіком до 20:00.

Відключення води в Одесі

"З 00:10 20 вересня до 06:00 21 вересня 2023 року буде припинено подачу води споживачам Київського, Хаджибейського та Приморського районів міста Одеси, с.Лиманка, с.Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1-5", ж/м "Чорноморка" ЖКП "Таїрово". Відключення не зачепить ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленселище", "Слобідка"", — йдеться в повідомленні "Інфоксводоканалу".

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних поривів.