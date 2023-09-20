Масштабне відключення води: частина бюветів в Одесі працюватиме до ночі
Жителі деяких районів Одеси на понад добу залишились без водопостачання. У зв'язку з цим 15 бюветних комплексів працюватимуть подовжено на дві години.
Про це повідомляє Департамент міського господарства Одеської міської ради.
Бювети працюватимуть до 22:00
- сквер Прохоровський
- вул. Дальницька, 25
- вул. Просвіти, 1Д
- вул. Геранієва
- 6-та ст. В. Фонтану
- просп. Небесної Сотні, 14
- просп. М. Говорова
- вул. Інглезі
- сквер Мечнікова
- просп. Ак. Глушка, 1
- вул. І. Рабіна
- сквер Старобазарний
- сквер Михайлівський
- просп. Гагаріна, 33
- вул. Космонавтів, 17.
Відпуск води у бюветі по вул. Кримська буде відбуватись за звичайним графіком до 20:00.
Відключення води в Одесі
"З 00:10 20 вересня до 06:00 21 вересня 2023 року буде припинено подачу води споживачам Київського, Хаджибейського та Приморського районів міста Одеси, с.Лиманка, с.Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1-5", ж/м "Чорноморка" ЖКП "Таїрово". Відключення не зачепить ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленселище", "Слобідка"", — йдеться в повідомленні "Інфоксводоканалу".
Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних поривів.