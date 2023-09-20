Масштабное отключение воды: часть бюветов в Одессе будет работать до ночи
Жители некоторых районов Одессы на сутки остались без водоснабжения . В этой связи 15 бюветных комплексов будут работать продлено на два часа.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.
Бюветы будут работать до 22:00
- сквер Прохоровский
- ул. Дальницкая, 25
- ул. Просвещения, 1Д
- ул. Гераниева
- 6-я ст. В. Фонтана
- просп. Небесной Сотни, 14
- просп. М. Говорова
- ул. Инглези
- сквер Мечникова
- просп. Ак. Глушко, 1
- ул. И. Рябина
- сквер Старобазарный
- сквер Михайловский
- просп. Гагарина, 33
- ул. Космонавтов, 17
Отпуск воды в бювете на ул. Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00.
Отключение воды в Одессе
"С 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября 2023 будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с.Лиманка, с. Красный Хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон" 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКУ "Таирово". Отключение не коснется ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленселище", "Слободка"", — говорится в сообщении "Инфоксводоканала".
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти пол миллиарда гривен. На эти деньги компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных порывов.