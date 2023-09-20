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Масштабное отключение воды: часть бюветов в Одессе будет работать до ночи

20 сентября 2023 10:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масштабное отключение воды: часть бюветов в Одессе будет работать до ночи
Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жители некоторых районов Одессы на сутки остались без водоснабжения . В этой связи 15 бюветных комплексов будут работать продлено на два часа.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

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Бюветы будут работать до 22:00

  • сквер Прохоровский
  • ул. Дальницкая, 25
  • ул. Просвещения, 1Д
  • ул. Гераниева
  • 6-я ст. В. Фонтана
  • просп. Небесной Сотни, 14
  • просп. М. Говорова
  • ул. Инглези
  • сквер Мечникова
  • просп. Ак. Глушко, 1
  • ул. И. Рябина
  • сквер Старобазарный
  • сквер Михайловский
  • просп. Гагарина, 33
  • ул. Космонавтов, 17

Отпуск воды в бювете на ул. Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00.

Отключение воды в Одессе

"С 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября 2023 будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с.Лиманка, с. Красный Хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон" 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКУ "Таирово". Отключение не коснется ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленселище", "Слободка"", — говорится в сообщении "Инфоксводоканала".

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти пол миллиарда гривен. На эти деньги компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных порывов.

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