Масштабное отключение воды: часть бюветов в Одессе будет работать до ночи

Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

Жители некоторых районов Одессы на сутки остались без водоснабжения . В этой связи 15 бюветных комплексов будут работать продлено на два часа.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

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Бюветы будут работать до 22:00

сквер Прохоровский

ул. Дальницкая, 25

ул. Просвещения, 1Д

ул. Гераниева

6-я ст. В. Фонтана

просп. Небесной Сотни, 14

просп. М. Говорова

ул. Инглези

сквер Мечникова

просп. Ак. Глушко, 1

ул. И. Рябина

сквер Старобазарный

сквер Михайловский

просп. Гагарина, 33

ул. Космонавтов, 17

Отпуск воды в бювете на ул. Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00.

Отключение воды в Одессе

"С 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября 2023 будет прекращена подача воды потребителям Киевского, Хаджибейского и Приморского районов города Одессы, с.Лиманка, с. Красный Хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон" 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКУ "Таирово". Отключение не коснется ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленселище", "Слободка"", — говорится в сообщении "Инфоксводоканала".

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти пол миллиарда гривен. На эти деньги компания может купить тысячи метров новых труб и снизить количество аварийных порывов.