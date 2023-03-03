Частина центру Одеси залишилась без опалення: повний перелік адрес

Тривають аварійні роботи

Сьогодні, 3 березня, частина мешканців Одеси вчергове залишається без тепла. Відключення опалення слід чекати в центрі міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-технічних робіт сьогодні буде відсутнє теплопостачання в центрі міста. Орієнтовний час завершення робіт — 20.00", — йдеться в повідомленні.

Де не буде тепла:

Грецька,

Польська,

Канатна,

Жуковського,

Маразліївська,

Успенська,

Троїцька,

Чорноморська,

пров. Нахімова,

пров. Обсерваторний,

Лідерсівський б-р.

Зазначимо, завершити опалювальний сезон в Україні планують за місяць — на початку квітня. У Нафтогазі закликають українців економно витрачати газ. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов наголосив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б раніше.

Без газу

Тим часом в частині Київського району, сьогодні, 3 березня, відключать газ. Це станеться через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску. З повним переліком адрес можете ознайомитись в матеріалі.