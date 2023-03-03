Частина центру Одеси залишилась без опалення: повний перелік адрес
Сьогодні, 3 березня, частина мешканців Одеси вчергове залишається без тепла. Відключення опалення слід чекати в центрі міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-технічних робіт сьогодні буде відсутнє теплопостачання в центрі міста. Орієнтовний час завершення робіт — 20.00", — йдеться в повідомленні.
Де не буде тепла:
- Грецька,
- Польська,
- Канатна,
- Жуковського,
- Маразліївська,
- Успенська,
- Троїцька,
- Чорноморська,
- пров. Нахімова,
- пров. Обсерваторний,
- Лідерсівський б-р.
Зазначимо, завершити опалювальний сезон в Україні планують за місяць — на початку квітня. У Нафтогазі закликають українців економно витрачати газ. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов наголосив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б раніше.
Без газу
Тим часом в частині Київського району, сьогодні, 3 березня, відключать газ. Це станеться через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску. З повним переліком адрес можете ознайомитись в матеріалі.