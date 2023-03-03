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Частина центру Одеси залишилась без опалення: повний перелік адрес

3 березня 2023 10:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Частина центру Одеси залишилась без опалення: повний перелік адрес
Тривають аварійні роботи
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 3 березня, частина мешканців Одеси вчергове залишається без тепла. Відключення опалення слід чекати в центрі міста. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

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"У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-технічних  робіт сьогодні буде відсутнє теплопостачання в центрі міста. Орієнтовний час  завершення робіт — 20.00", — йдеться в повідомленні. 

Де не буде тепла:  

  • Грецька, 
  • Польська, 
  • Канатна, 
  • Жуковського,
  •  Маразліївська, 
  • Успенська, 
  • Троїцька, 
  • Чорноморська, 
  • пров. Нахімова,
  • пров. Обсерваторний,
  • Лідерсівський б-р.

Зазначимо, завершити опалювальний сезон в Україні планують за місяць — на початку квітня. У Нафтогазі закликають українців економно витрачати газ. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов наголосив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б раніше.

Без газу

Тим часом в частині Київського району, сьогодні, 3 березня, відключать газ. Це станеться через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску. З повним переліком адрес можете ознайомитись в матеріалі

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