Часть центра Одессы осталась без отопления: полный список адресов
Сегодня, 3 марта, часть жителей Одессы в очередной раз остается без тепла. Отключение отопления следует ожидать в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"В связи с проведением неотложных аварийно-технических работ сегодня будет отсутствовать теплоснабжение в центре города. Ориентировочное время завершения работ — 20.00", — говорится в сообщении.
Где не будет тепла:
- Греческая,
- Польская,
- Канатная,
- Жуковского,
- Маразлиевская,
- Успенская,
- Троицкая,
- Черноморская,
- пров. Нахимова,
- пров. Обсерваторный,
- Лидерсовский б-р.
Отметим, завершить отопительный сезон в Украине планируется через месяц — в начале апреля. В Нафтогазе призывают украинцев экономно тратить газ. Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев подчеркнул, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, но завершить его хотелось бы раньше.
Без газа
Между тем, в части Киевского района, сегодня 3 марта, отключат газ. Это произойдет из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления. С полным списком адресов можно ознакомиться в материале.