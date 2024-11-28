Хто з одеських школярів сьогодні навчається онлайн

Дівчинка сидить за ноутбуком. Фото: ілюстративне/Школа977

Учні одеських шкіл, які навчаються на першій зміні, сьогодні вчитимуться онлайн. До дитячих садочків вихованців можна приводити пізніше.

Про це повідомила директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

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Дистанційні уроки для першої зміни вже почалися.

Учні першої зміни вже почали навчатися дистанційно. До дитсадочку сьогодні можна прийти пізніше, якщо заздалегідь попередити вихователя.

Що далі

Щодо того, як організувати навчання наступних змін, школи ухвалюватимуть рішення самостійно, за обставинами. Відправляти учнів на уроки чи ні, мають вирішити самі батьки, залежно від того, як діти провели ніч.

"Я не знаю, що буде у другу зміну. А ви, як батьки, дивіться на стан дітей", — написала Олена Буйневич.

Водночас у коментарях під постом одесити скаржаться, що у деяких навчальних закладах уроки проводяться у класах.

Зазначимо, сьогодні вранці росіяни завдали масований удар по Україні. Зокрема, вибухи чули в Одесі та області. Через обстріл у регіоні впровадили екстрені відключення світла.