Кто из одесских школьников сегодня учится онлайн

Девочка сидит за ноутбуком. Фото: иллюстративное/Школа977

Ученики одесских школ, которые учатся в первую смену, будут учиться сегодня онлайн. В детские садики детей можно приводить позже.

Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

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Дистанционные уроки для первой смены уже начались.

Учащиеся первой смены уже начали обучаться дистанционно. В детсад сегодня можно прийти позже, если заранее предупредить воспитателя.

Что дальше

Относительно того, как организовать обучение последующих смен, школы будут принимать решение самостоятельно, по обстоятельствам. Отправлять учеников на уроки или нет — должны решить сами родители, в зависимости от того, как дети провели ночь.

"Я не знаю, что будет во вторую смену. А вы, как родители, смотрите на состояние детей", — написала Елена Буйневич.

В комментариях под постом одесситы жалуются, что в некоторых учебных заведениях уроки проводятся в классах.

Отметим, сегодня утром россияне нанесли массированный удар по Украине. В частности, взрывы слышали в Одессе и области. Из-за обстрелов в регионе ввели экстренные отключения света.