В Одесі відбувся мітинг FreeAzov

Люди на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Люди зібралися на Дерибасівській, вимагаючи звільнення своїх рідних, яких утримує Росія.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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В Одесі вкотре відбувся мітинг на підтримку військовополонених. На Дерибасівській люди скандували: "Волю Азову" та тримали власноруч виготовлені плакати, на яких було написано — "Пам'ятай, якою ціною ти досі живий", "Поки вони у полоні — ми їхній голос", "Поверніть Азов" та "Вони в катівні. Всім Ок?".

Дівчата з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Портрети тих, кого вбили у полоні. Фото: Новини.LIVE

Батька засудили в Росії

Серед тих, хто чекає і родина з Херсона. Вікторія прийшла підтримати полк "Азов" та свого полоненого батька. Жінка поділилася своєю болючою історією. Її батько був викрадений російськими військами з власної квартири в Херсоні, ще у 2022 році. До цього він працював керівником Херсонської дистанції колії та на початку повномасштабного вторгнення перешкоджав росіянам постачати збройну техніку залізницею. Останній зв'язок із ним був у квітні 2024 року, коли він повідомив, що його засудили.

"Через тиждень в російських пабліках з'явилися відео з його засудженням на 6,5 років ув'язнення. Ми прийшли в підтримку полку "Азов" та свого полоненого батька. Ми сподіваємося, що наших захисників звільнять, і ми зможемо обійняти своїх рідних та повернутися до мирного життя", — сказала Вікторія.

Вікторія, чекає батька з полону. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що такі акції проводяться рідними військовополонених щотижня по всій Україні, змінюючи місця проведення. Метою цих заходів є привернення уваги до гострого питання повернення українських військовополонених з російського полону.

Жінка тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Більше про обміни

Нагадаємо, 31 травня після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

Пізніше, 25 червня, ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства, про що стало відомо від самих звільнених бійців ЗСУ.