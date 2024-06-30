В Одессе прошел митинг FreeAzov

Люди на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали. Люди собрались на Дерибасовской, требуя освобождения своих родных, которых удерживает Россия.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг FreeAzov в Одессе

В Одессе в очередной раз состоялся митинг в поддержку военнопленных. На Дерибасовской люди скандировали: "Волю Азову" и держали собственноручно изготовленные плакаты, на которых было написано — "Помни, какой ценой ты до сих пор жив", "Пока они в плену — мы их голос", "Верните Азов" и "Они в пыточной. Всем Ок?".

Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Портреты тех, кого убили в плену. Фото: Новини.LIVE

Отца осудили в России

Среди ожидающих и семья из Херсона. Виктория пришла поддержать полк "Азов" и своего пленника. Женщина поделилась своей болезненной историей. Ее отец был похищен российскими войсками из собственной квартиры в Херсоне еще в 2022 году. До этого он работал руководителем Херсонской дистанции пути и в начале полномасштабного вторжения препятствовал россиянам поставлять вооруженную технику по железной дороге. Последняя связь с ним была в апреле 2024 года, когда он сообщил, что его засудили.

"Через неделю в российских пабликах появились видео с его осуждением на 6,5 лет заключения. Мы пришли в поддержку полка "Азов" и своего пленного отца. Мы надеемся, что наших защитников вернут домой, и мы сможем обнять своих родных и вернуться к мирной жизни", — сказала Виктория.

Виктория ждет отца из плена. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что такие акции проводятся родными военнопленных еженедельно по всей Украине, меняя места проведения. Целью этих мер является привлечение внимания к острому вопросу возвращения украинских военнопленных из российского плена.

Женщина, держащая плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Больше об обменах

Напомним, 31 мая после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.

Позже, 25 июня, еще 90 украинских защитников вернулись из российского плена. Среди них 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что до 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию, о чем стало известно от самых освобожденных бойцов ВСУ.