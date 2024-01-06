Чекають матері, діти, дружини та сестри — в Одесі відбулась акція "Волю полку Азов"

Мітинг на підтримку полку ''Азов'' в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на Дерибасівській відбулася акція на підтримку військовополонених. У мітингу взяли участь понад сто людей — це родичі оборонців острова Зміїний та Азовсталі.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Родичі військовополонених з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинг на Дерибасівській

В Одесі вкотре відбувся мітинг на підтримку військовополонених.На Дерибасівській люди скандували: Слава морській піхоті! Не дайте їм померти! Полон - це не опція для збереження життя! Волю маріупольському гарнізону! Волю полку Азов! Сьогодні, зокрема, на акцію вийшли близькі та рідні захисників Маріуполя, які вже понад два роки знаходяться в російському полоні.

"У мене брат в полоні. Він виконав наказ і вийшов з Азовсталі, щоб зберегти життя. Обіцяли повернення через 4 місяці. А ми чекаємо уже понад два роки його. Ми з ним не спілкувалися взагалі. Знаємо інформацію від хлопців, яких звільнили, про те, що він начебто знаходиться в Луганській області в СІЗО. Дуже просимо, щоб суспільство якось допомогло", — каже сестра військовополоненого Оксана.

Оксана, сестра військовополоненого. Фото: Новини.LIVE

"У мене брат і син у полоні. Останній раз спілкувалися у квітні 2022 року. Дуже надіємось, що вони скоро повернуться, і що останній обмін, який відбувся 3 січня — це зрушення з "мертвої точки". Ми їх чекаємо дуже", — каже одеситка Тетяна.

Тетяна, у полоні знаходяться її син та брат. Фото: Новини.LIVE

На акцію прийшли й родичі 36 бригади морської піхоти. Сестра військовополоненого Тетяна каже – єдине, що їм відомо, брат знаходиться на території країни-агресорки РФ.

"Брат у полоні з 12.04.2022 року. З того часу новин ніяких немає. Лише зателефонували з Червоного Хреста і сказали, що він знаходиться на території Росії. Хочеться, щоб він повернувся якомога швидше, щоб його помітили", — каже сестра військовополоненого Тетяна.

Тетяна, брат жінки знаходиться у російському полоні. Фото: Новини.LIVE

Оборона Азовсталі

Битва за Азовсталь тривала з 18 березня до 20 травня 2022 року. Бої вели Збройні сили України з одного боку, і окупаційні збройні сили РФ та підтримувана нею терористична організація так званої ДНР — з іншого. 21 травня Україна оголосила про порятунок військових, а Росія — про їхній полон. 8 липня Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.

Українці у російському полоні

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.