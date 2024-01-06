Ждут матери, дети, жены и сестры — в Одессе прошла акция "Свободу полку Азов"

Митинг в поддержку "Азова" в Одессе Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Дерибасовской прошла акция в поддержку военнопленных. В митинге приняли участие более ста человек — родственники защитников острова Змеиный и "Азовстали".

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Митинг на Дерибасовской

В Одессе в очередной раз состоялся митинг в поддержку военнопленных. На Дерибасовской люди скандировали: Слава морской пехоте! Не дайте им умереть! Плен — это не опция для сохранения жизни! Волю мариупольскому гарнизону! Волю полку Азов! Сегодня, в частности, на акцию вышли близкие и родные защитников Мариуполя, которые уже более двух лет находятся в плену.

"У меня брат в плену. Он выполнил приказ и вышел из Азовстали, чтобы сохранить жизнь. Обещали возвращение через 4 месяца. А мы ждем уже более двух лет его. Мы с ним не общались вообще. Знаем информацию от освободивших ребят о том, что он вроде бы находится в Луганской области в СИЗО. Очень просим, чтобы общество как-то помогло", — говорит сестра военнопленного Оксана.

Оксана, сестра военнопленного. Фото: Новини.LIVE

"У меня брат и сын в плену. Последний раз общались в апреле 2022 года. Очень надеемся, что они скоро вернутся, и что последний обмен, который произошел 3 января — это сдвиг с "мертвой точки". Мы их ждем очень", — говорит одесситка Татьяна.

Татьяна, в плену находятся ее сын и брат. Фото: Новини.LIVE

На акцию пришли и родственники 36-й бригады морской пехоты. Сестра военнопленного Татьяна говорит — единственное, что им известно, брат находится на территории страны-агрессора РФ.

"Брат в плену с 12.04.2022 года. С тех пор новостей никаких нет. Только позвонили по телефону с Красного Креста и сказали, что он находится на территории России. Хочется, чтобы он вернулся как можно скорее, чтобы его заметили", — говорит сестра военнопленного Татьяна.

Татьяна, брат женщины, находится в российском плену. Фото: Новини.LIVE

Оборона ''Азовстали''

Битва за ''Азовсталь'' продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Бои вели Вооруженные силы Украины с одной стороны и оккупационные вооруженные силы РФ и поддерживаемая ею террористическая организация так называемой ДНР — с другой.

21 мая Украина объявила о спасении военных, а Россия — об их пленении. 8 июля Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена.

Украинцы в российском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Напомним, 3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.