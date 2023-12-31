Російський полон — це дуже страшна річ, — колишній військовополонений

Люди з плакатами в руках на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі родичі захисників Азовсталі, оборонців острова Зміїний та інших полонених військових провели мітинг. Вони зібралися в центрі міста, щоб нагадати людям про тих, хто наразі за нашу безпеку перебуває у російському полоні.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Мітинг на Дерибасівській

"Слава Україні — Героям слава", "Волю військовополоненим!" — так сьогодні звучала головна вулиця Одеси. На Дерибасівській зібралося декілька десятків мітингувальників, які вимагають обмінів полоненими. На акцію прийшли й ті хто уже мав біду ознайомитися з умовами російського полону.

"Російський полон – це дуже страшна річ. Я в Оленівці провів у полоні пів року. Зараз виходжу тому, що наші хлопці досі там, і уже сім місяців немає обмінів. Там дуже важко. Ми не розуміємо чому вони припинилися. Коли ми здавалися з Азовсталі, нам обіцяли, що повернуть через 2-3 місяці, а хлопці там уже півтора року. У мене там родичі та побратими. Я не уявляю як вони це витримують і, що коїться у їхніх головах після тортур. Ми будемо й надалі виходити", — каже колишній військовополонений Едуард.

Колишній військовополонений Едуард. Фото: Новини.LIVE

Організаторка мітингу Анна каже, що такі акції дають певний результат, але поки його мало. Вони живуть надією побачити своїх рідних живими.

"Для нас дія – це самий обмін! Нам потрібні живі наші рідні, тому що уже на жаль повертають тіла, які закатовані в полоні. Будемо виходити, поки наші близькі не будуть вдома", — каже організаторка мітингу Анна.

Організаторка мітингу Анна. Фото: Новини.LIVE

Оборона Азовсталі

Битва за Азовсталь тривала з 18 березня до 20 травня 2022 року. Бої вели Збройні сили України, з одного боку, і окупаційні збройні сили РФ та підтримувана нею терористична організація так званої ДНР — з іншого. 21 травня Україна оголосила про порятунок військових, а Росія про їхній полон. 8 липня Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.

Родичі військовополонених з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Одесити на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Хлопчик з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Більше про військовополонених українців

Нагадаємо, Україна обмінялася з російською стороною відеоспілкуванням з полоненими. Кожен ролик було надіслано рідним військових. З цього спілкування стало видно, наскільки погано країна-агресорка годує наших захисників.