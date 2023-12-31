Российский плен — это очень страшная вещь, — бывший военнопленный

Люди с плакатами в руках на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе родственники защитников Азовстали, защитников острова Змеиный и других пленных военных провели митинг. Они собрались в центре города, чтобы напомнить людям о тех, кто за нашу безопасность находится в российском плену.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Митинг на Дерибасовской

"Слава Украине — Героям слава", "Волю военнопленным!" — так сегодня звучала главная улица Одессы. На Дерибасовской собралось несколько десятков митингующих, требующих обмена пленными. На акцию пришли и те, кто уже имел беду познакомиться с условиями российского плена.

"Русский плен — это очень страшная вещь. Я в Оленевке провел в плену полгода. Сейчас выхожу, потому что наши ребята до сих пор там, и уже семь месяцев нет обменов. Там очень тяжело. Мы не понимаем почему они прекратились. Когда мы сдавались с Азовстали, нам обещали, что вернут через 2-3 месяца, а ребята там уже полтора года. У меня там родственники и собратья. Я не представляю как они это выдерживают и что творится в их головах после пыток. Мы будем и дальше выходить", — говорит бывший военнопленный Эдуард.

Бывший военнопленный Эдуард. Фото: Новости.

Организатор митинга Анна говорит, что такие акции дают определенный результат, но пока его мало. Они живут надеждой увидеть своих родных в живых.

"Для нас действие — это сам обмен! Нам нужны живые наши родные, потому что уже, к сожалению, возвращают замученные в плену тела. Будем выходить, пока наши близкие не будут дома", — говорит организатор митинга Анна.

Организатор митинга Анна. Фото: Новини.LIVE

Оборона Азовстали

Битва за Азовсталь продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Бои вели Вооруженные силы Украины, с одной стороны, и оккупационные вооруженные силы РФ и поддерживаемая ею террористическая организация так называемой ДНР — с другой.

21 мая Украина объявила о спасении военных, а Россия об их пленении. 8 июля Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена.

Родственники военнопленных с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в российском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Одесситы на митинге. Фото: Новини.LIVE

Мальчик с плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Больше о военнопленных украинцах

Напомним, Украина обменялась с российской стороной видеообщением с пленными. Каждый ролик был направлен родным военных. Из этого общения стало видно, как плохо страна-агрессор кормит наших защитников.