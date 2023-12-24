Родичі військовополонених з Азовсталі вийшли на мітинг в Одесі — які вимоги

Люди з плакатами в руках в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі родичі українських військовополонених вкотре провели мітинг. Близькі захисників Азовсталі зібралися в центрі міста, щоб нагадати людям про тих, хто наразі за нашу безпеку перебуває у російському полоні.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Родичі військовополонених з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинг на Дерибасівській

Рідних полонених військовослужбовців зібралися сьогодні у центрі міста. Вони пройшлися головною вулицею Одеси під гасла "Слава Героям" та "Україна понад усе". Таким чином мітингувальники хочуть привернути увагу суспільства та влади до проблеми обмінів полоненими.

Акція на підтримки військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні на Дерибасівській сестри, дружини та матері захисників Азовсталі.

"Після того, як поміняли керівництво — Редіса, Калину — обміни закінчилися. У сина понад 30 переломів на руці, пухлина в голові, хронічний гайморит. До війни було 4 контузії. Я всюди зверталася, результату немає. Дуже хочеться, щоб хоча б наші люди розуміли, що у нас відбувається, і якось допомогли", — каже мати військовополоненого з Азовсталі Євгенія Щербак.

Мати військовополоненого з Азовсталі Євгенія Щербак. Фото: Новини.LIVE

Інна Осадова, дружина одного з військовополонених з Азовсталі, сподівається, що мітинг приверне увагу керівництва, яке сприятиме поверненню їхніх чоловіків.

"Виходимо з надією на цю акцію, що наше керівництво все ж таки звернуть на нас увагу та повернуть наших чоловіків. Ми хочемо хоч щось про них знати. Зараз інформації ніякої нема, вони просто зникли", — каже дружина військовополоненого з Азовсталі Інна Осадова.

Дружина військовополоненого з Азовсталі Інна Осадова. Фото: Новини.LIVE

Наступна акція відбудеться напередодні Нового року, у неділю, 31 грудня.

Оборона Азовсталі

Битва за Азовсталь тривала з 18 березня до 20 травня 2022 року. Бої вели Збройні сили України, з одного боку, і окупаційні збройні сили РФ та підтримувана нею терористична організація так званої ДНР — з іншого. 21 травня Україна оголосила про порятунок військових, а Росія про їхній полон. 8 липня Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.

Українці у російському полоні

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Мітингувальники в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Більше про військовополонених українців

Нагадаємо, Україна та Росія домовилися про взаємне відвідування своїх військовополонених. Підбити підсумки своїх візитів наразі заплановано на кінець поточного року.

Також ми писали, що Україна обмінялася з російською стороною відеоспілкуванням з полоненими. Кожен ролик було надіслано рідним військових. З цього спілкування стало видно, наскільки погано країна-агресорка годує наших захисників.