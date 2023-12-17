Поверніть з полону — в Одесі родичі військових з Азовсталі провели акцію

Акція родичів військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні родичі українських військовополонених вкотре провели в Одесі акцію. Близькі захисників Азовсталі зібралися на мітинг, щоб нагадати людям про тих, хто віддає своє життя за нашу безпеку.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Люди з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі

На проспекті Шевченка, біля понівеченої російською ракетою будівлі, зібралося декілька десятків людей. Мітингувальники вийшли із закликами звільнити українських військових, які, зокрема, потрапили в полон на Азовсталі. Люди тримали в руках плакати з лозунгами повернути родичів додому, та зі сльозами на очах розказували свої історії.

Родичі військовополонених з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Я мама морського піхотинця з 36 бригади. Мій син знаходиться у російському полоні з квітня 2022 року. Він туди потрапив, коли знаходився в Маріуполі на заводі. Про нього нічого не знаю, і немає даних, бо Росія заблокувала перемовини", — каже мати військового Сніжана.

Мати військовополоненого з Азовсталі Сніжана. Фото: Новини.LIVE

За словами дружини одного із військових, вона не має жодної інформації про чоловіка, який перебуває у полоні з 2022 року.

"Мій чоловік знаходиться у полоні майже два роки. Не знаю де він і що з ним. Останній раз спілкувалися, коли він був у Маріуполі на заводі. Він хворів: болів шлунок, серце та нирки. У нас донечка 7 років. Дуже скучаємо та надіємось його побачити", — розповідає дружина військовополоненого.

Дружина військовополоненого тримає портрет чоловіка. Фото: Новини.LIVE

"Мій брат в полоні уже рік та дев’ять місяців. Ми його дуже чекаємо", – розказала сестра військовополоненого захисника Азовсталі, Тетяна.

Сестра військовополоненого захисника Азовсталі Тетяна(ліворуч). Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Люди з плакатами в руках в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Напис на будівлі "Зараз усі в полоні свят, а хтось у полоні на свята. Фото: Новини.LIVE

Більше про військовополонених українців

Нагадаємо, Україна та Росія домовилися про взаємне відвідування своїх військовополонених. Підбити підсумки своїх візитів наразі заплановано на кінець поточного року.

Крім того, Лубінець заявив, що до кінця 2023 року вдасться відвідати близько 400 українських військовополонених. За його словами, не так давно українська делегація змогла відвідати ще 119 військовополонених в Росії.

Зі 119 військовослужбовців, як стверджує омбудсмен, частину верифікували як полонених. Ще трьох бійців вважали загиблими.

Також ми писали, що Україна обмінялася з російською стороною відеоспілкуванням з полоненими. Кожен ролик було надіслано рідним військових. З цього спілкування стало видно, наскільки погано країна-агресорка годує наших захисників.