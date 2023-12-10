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"Сину, я відчуваю твій біль" — в Одесі родичі полонених з Азовсталі провели акцію

10 грудня 2023 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
"Сину, я відчуваю твій біль" — в Одесі родичі полонених з Азовсталі провели акцію
Акція підтримки військовополонених. Фото: соцмережі
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Родичі українських військовополонених провели сьогодні в Одесі акцію. На мітинг прийшли близькі захисників Азовсталі та оборонців острова Зміїний.

Про це Новини.LIVE дізнались із соцмереж.

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Мітинг в Одесі

На пляжі Ланжерон зібралось декілька десятків людей. Мітингувальники вийшли із закликами звільнити українських військових, які, зокрема, потрапили в полон на Азовсталі, Зміїному та інших точках зіткнень. 

Українці у російському полоні 

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4 337 українців, з яких понад 3 500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вища, адже за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Більше про військовополонених українців

Нагадаємо, Україна та Росія домовилися про взаємне відвідування своїх військовополонених. Підбити підсумки своїх візитів наразі заплановано на кінець поточного року. 

Крім того, Лубінець заявив, що до кінця 2023 року вдасться відвідати близько 400 українських військовополонених. За його словами, не так давно українська делегація змогла відвідати ще 119 військовополонених в Росії.

Зі 119 військовослужбовців, як стверджує омбудсмен, частину верифікували як полонених. Ще трьох бійців вважали загиблими.

Також ми писали, що  Україна обмінялася з російською стороною відеоспілкуванням з полоненими. Кожен ролик було надіслано рідним військових. З цього спілкування стало видно, наскільки погано країна-агресорка годує наших захисників.

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