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"Сын, я чувствую твою боль" — в Одессе родственники пленных с Азовстали провели акцию

10 декабря 2023 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
"Сын, я чувствую твою боль" — в Одессе родственники пленных с Азовстали провели акцию
Акция поддержки военнопленных. Фото: соцсети
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Родственники украинских военнопленных провели сегодня в Одессе акцию. На митинг пришли близкие защитников Азовстали и острова Змеиный.

Об этом Новости.LIVE узнали из соцсетей.

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На пляже Ланжерон собралось несколько десятков человек. Митингующие вышли с призывами освободить украинских военных, в частности, попавших в плен на Азовстали, Змеином и других точках столкновений.

Украинцы в русском плену

Сейчас оккупанты держат в плену по крайней мере 4 337 украинцев, из которых более 3 500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Больше о военнопленных украинцах

Напомним, Украина и Россия договорились о взаимном посещении своих военнопленных. Подвести итоги своих визитов запланировано на конец текущего года.

Кроме того, Лубинец заявил, что до конца 2023 года удастся посетить около 400 украинских военнопленных. По его словам, недавно украинская делегация смогла посетить еще 119 военнопленных в России.

Из 119 военнослужащих, как утверждает омбудсмен, часть верифицировали как пленных. Еще трое бойцов считались погибшими.

Также мы писали, что Украина обменялась с российской стороной видеообщением с пленными. Каждый ролик был направлен родным военных. Из этого общения стало видно, как плохо страна-агрессор кормит наших защитников.

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