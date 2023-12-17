Верните из плена — в Одессе родственники военных из Азовстали провели акцию

Акция родственников военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня родственники украинских военнопленных провели в Одессе акцию. Близкие защитников Азовстали собрались на митинг, чтобы напомнить людям о тех, кто отдает свою жизнь за нашу безопасность.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Люди с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе

На проспекте Шевченко, возле поврежденного российской ракетой здания, собралось несколько десятков человек. Митингующие вышли с призывами освободить украинских военных, которые, в частности, попали в плен на Азовстали. Люди держали в руках плакаты с лозунгами вернуть родственников домой и со слезами на глазах рассказывали свои истории.

Родственники военнопленных с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Я мама морского пехотинца из 36 бригады. Мой сын находится в российском плену с апреля 2022 года. Он туда попал, когда находился в Мариуполе на заводе. О нем ничего не знаю, и нет данных, потому что Россия заблокировала переговоры", — говорит мать военного Снежана.

Мать военнопленного из Азовстали Снежана. Фото: Новини.LIVE

По словам жены одного из военных, у нее нет никакой информации о муже, который находится в плену с 2022 года.

"Мой муж находится в плену почти два года. Не знаю где он и что с ним. Последний раз общались, когда он был в Мариуполе на заводе. Он болел: болел желудок, сердце и почки. У нас дочь 7 лет. Очень скучаем и надеемся его увидеть", — рассказывает жена военнопленного.

Жена военнопленного держит портрет мужа. Фото: Новини.LIVE.

"Мой брат в плену уже год и девять месяцев. Мы его очень ждем", — рассказала сестра военнопленного защитника Азовстали, Татьяна.

Сестра военнопленного защитника Азовстали Татьяна(слева). Фото: Новини.LIVE

Украинцы в российском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Люди с плакатами в руках в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Надпись на здании "Сейчас все в плену праздников, а кто-то в плену на праздники". Фото: Новини.LIVE

Больше о военнопленных украинцах

Напомним, Украина и Россия договорились о взаимном посещении своих военнопленных. Подвести итоги своих визитов запланировано на конец текущего года.

Кроме того, Лубинец заявил, что до конца 2023 года удастся посетить около 400 украинских военнопленных. По его словам, недавно украинская делегация смогла посетить еще 119 военнопленных в России.

Из 119 военнослужащих, как утверждает омбудсмен, часть верифицировали как пленных. Еще трое бойцов считались погибшими.

Также мы писали, что Украина обменялась с российской стороной видеообщением с пленными. Каждый ролик был направлен родным военных. Из этого общения стало видно, как плохо страна-агрессор кормит наших защитников.