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Родственники военнопленных из Азовстали вышли на митинг в Одессе — какие требования

24 декабря 2023 15:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Родственники военнопленных из Азовстали вышли на митинг в Одессе — какие требования
Люди с плакатами в руках в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня в Одессе родственники украинских военнопленных провели митинг. Близкие защитников Азовстали собрались в центре города, чтобы напомнить людям о тех, кто за нашу безопасность находится в российском плену.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Родственники военнопленных с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митинг на Дерибасовской

Родные пленных военнослужащих собрались сегодня в центре города. Они прошлись по главной улице Одессы под лозунги "Слава Героям" и "Україна понад усе". Таким способом митингующие хотят привлечь внимание общества и власти к проблеме обмена пленными.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня на Дерибасовской сестры, жены и матери защитников Азовстали.

"После того как поменяли руководство — Редиса, Калину — обмены закончились. У сына более 30 переломов на руке, опухоль в голове, хронический гайморит. До войны было 4 контузии. Я всюду обращалась, результата нет. Очень хочется, чтобы хотя бы наши люди понимали, что у нас происходит и как-то помогли», — говорит мать военнопленного из Азовстали Евгения Щербак.

Мать военнопленного из Азовстали Евгения Щербак. Фото: Новини.LIVE

Инна Осадова, жена одного из военнопленных из Азовстали, надеется, что митинг привлечет внимание руководства, которое поспособствует возвращению их мужей.

"Выходим с надеждой на эту акцию, что наше руководство все же обратит на нас внимание и вернут наших мужчин. Мы хотим хоть что-то о них знать. Сейчас информации никакой нет, они просто исчезли", — говорит жена военнопленного из Азовстали Инна Осадова.

Жена военнопленного из Азовстали Инна Осадова. Фото: Новини.LIVE

Следующая акция состоится в канун Нового года, в воскресенье, 31 декабря.

Оборона Азовстали

Битва за Азовсталь продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года. Бои вели Вооруженные силы Украины, с одной стороны, и оккупационные вооруженные силы РФ и поддерживаемая ею террористическая организация так называемой ДНР — с другой. 21 мая Украина объявила о спасении военных, а Россия — об их плене. 8 июля Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", которые находились в Турции после освобождения из российского плена.

Украинцы в российском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Митингующие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Больше о военнопленных украинцах

Напомним, Украина и Россия договорились о взаимном посещении своих военнопленных. Подвести итоги своих визитов запланировано на конец текущего года.

Также мы писали, что Украина обменялась с российской стороной видеообщением с пленными. Каждый ролик был направлен родным военных. Из этого общения стало видно, как плохо страна-агрессор кормит наших защитников.

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