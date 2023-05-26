Скільки коштує черешня та полуниця в Одесі.

Полуниця на ринку "Новий базар". Фото: Новини.LIVE

Вже через кілька днів літо вступить у свої законні права і принесе українцям чимало смаколиків. Полиці одеських базарів вже гнуться від різноманіття овочів та фруктів, яких із кожним днем стає все більше. Покупці радіють, бо ціни на декотрі із них вже почали зменшуватися. Продавці тим часом кажуть, що попит на сезонні продукти збільшився, натомість вартість м’яса та риби нині чи не найменші за останній рік.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку "Новий базар" та зібрали інформацію про актуальні ціни, а також дізналися, про що ведуть розмови одесити.

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Овочі та фрукти

Овочеві ряди на "Новому базарі" буквально ломляться від різноманіття. Переважна їх більшість вже із теплиць і городів Одеської області. Відповідно, ціни на деякі овочі та фрукти вже почали зменшуватися. Натомість продукти, завезені із-за кордону, вражають своєю вартістю.

Ягоди та фрукти. Фото: Новини.LIVE

Огірки: 100-120 грн

Помідори: 130-180 грн

Горох: 120 грн/кг (минулого тижня 250 грн/кг)

Картопля молода: 60-80 грн, чищена — 120 грн

Перець: 130 грн

Салат: 25 грн

Кабачки: 80 грн

Броколі: 200 грн

Часник: 120 грн

Гриби: 80 грн

Ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

У продавчині Галини овочів і фруктів вдосталь. Все свіже, смачне та соковите. Каже, майже щодня ціна на них змінюється. Все залежить від того, звідки їх везуть до Одеси.

Продавчиня Галина про ціни на овочі та фрукти. Фото: Новини.LIVE

"Зараз такий період настав, що переважна більшість продуктів на прилавках з Одеської області. Наші аграрії трудяться, щоб українці були всім забезпечені. Ціни на сезонні овочі та фрукти поступово починають дешевіти. Правда, те, що імпортували, коштує значно дорожче. Для порівняння: черешня іспанська 600 грн/кг. Але вже незабаром з’явиться наша, місцева, вона вже почала дозрівати. Думаю, проблем із черешнею не буде, а от що стосується абрикоси місцевої, то тут, можливо, її не буде так багато, бо через погодні умови, на жаль, деякі сади не дадуть великі врожаї", — розповідає Галина.

Полуниця: 100-120 грн/кг (з Одеської області)

Черешня: 600 грн (закордонна)

Грейпфрут: 60 грн

Апельсин: 70 грн

Гранат: 200 грн

Груша: 100 грн

Виноград: 200 грн

Авокадо: 20 грн/шт

Лимон: 70 грн

Ківі: 120 грн

Банан: 65-70 грн

Полуниця та цитрусові. Фото: Новини.LIVE

Риби на ринку чимало

Цього тижня вибір риби на "Новому базарі" не дуже великий, втім є все, чого бажають покупці. На вітрині у продавчині Інни найбільш популярні види. Жінка розповідає, що після Великодня одесити віддають перевагу тюльці, із якої полюбляють смажити одеську справу — рибні биточки.

Інна — продавчиня риби. Фото: Новини.LIVE

"Взимку більше йде малосольна риба. Беруть на салати або просто як гарнір чи закуску. А зараз надають перевагу свіжій рибі. Я сама полюбляю вдома готувати зі шматочків сьомги. Для цього беру два яйця, муку, сіль та перець на смак, перемішую все це зі шматочками риби й смажу на пательні. Буквально за 10 хвилин у мене готова страва", — розповідає продавчиня Інна.

Корюшка: 157 грн/кг

Мойва: 89 грн/кг

Тюлька: 65 грн/кг

Шматочки сьомги: 355 грн/кг

Сьомга: 700 грн/кг

Філе сьомги: 594 грн/кг

Ціни на рибу. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Тетяна сьогодні разом із чоловіком роблять закупи. Подружжя готує святковий стіл на честь дня народження зятя. Серед страв буде оселедець під шубою, а також філе оселедця, фаршироване овочами.

Одесити прийшли на закупи. Фото: Новини.LIVE

"Ми дуже любимо та поважаємо свого зятя, тому плануємо приготувати для нього щось смачненьке. Ось окремо купила філе оселедця, планую його начинити вінегретом, а потім скрутити трубочкою та проколоти шпажкою", — поділилися рецептом одеситка Тетяна.

Вартість м’яса

У м’ясному корпусі людей небагато, втім вибір — вражає. Тут і курятина, і баранина, і свинина, і телятина, одним словом — все, чого душа бажає. Приємним подарунком для покупців стануть ціни, які порівняно із минулим тижнем дещо менші.

Продавчиня м'яса Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Одесити зараз купують м'ясо переважно на шашлик: шия, філе. Сало, до речі, взагалі не йде. Його ціна впала наполовину і зараз коштує 100 грн за кілограм. Тому я всім раджу купувати його зараз, можна посолити та в банки закрити на зиму. Воно не зіпсується. Більше має попит телятина, вона дієтична. Я сама нині споживаю саме це м'ясо. Пенсіонери економлять, можуть придбати кісточки на суп, але й одесити із середнім достатком не дуже багато беруть", — зазначає продавчиня Валентина.

Ціни на телятину:

Задня частина: 180-200 грн/кг

Лопатка: 180 грн/кг

Шия: 170 грн/кг

Галяжка: 150 грн/кг

Грудина: 120 грн/кг

М'ясо телятини. Фото: Новини.LIVE

І якщо ціни на телятину ростуть вгору, то свинина, навпаки — дешевіє. Продавці радять, за можливості, зробити запаси м'яса саме зараз, поки ціна більш-менш прийнятна.

Одесит Костянтин раз на тиждень приходить на базар, аби скупитися. Каже, має свій список продуктів, які обов'язково мають бути у холодильнику.

Одесит Костянтин. Фото: Новини.LIVE

"Я на "Новий базар" ходжу не лише за продуктами. Це для мене справжнє свято, тут можу випити кави, дізнатися останні новини: хто народився, одружився, розлучився. А сьогодні, зважаючи на те, що війна, цікаво, скільки збили ракет, куди влучили. Правда, останнім часом новини радують, має надію на те, що незабаром в країну прийде мир та спокій", — розказав одесит Костянтин.

Ціни на свинину:

Задня частина: 160 грн/кг

Лопатка: 150 грн/кг

Сало: 100 грн/кг

Підчеревок: 140-150 грн/кг

Биток: 190 грн

Вирізка: 200 грн

Шия: 200 грн

Ребра: 175 грн

М'ясо свинини. Фото: Новини.LIVE

"Новий базар" завжди приємно дивує та зачаровує порядком і культурою. Тут гостинно приймають й обов'язково пригощають смаколиками. Крім того, діляться секретами власних кулінарних рецептів.

Пекарка Людмила вже багато років продає випічку власного виробництва. Каже, на продуктах не варто економити, бо від цього буде залежати смак страви.

Пекарка Людмила. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні особливо має попит ачма. Це випічка із тіста, яке має бути надтонким. Спочатку його тоненько розкачують, а потім кожен шар тіста покривають сиром сулугуні, після чого запікають. Батьківщина цієї страви — Грузія, одесити дуже її полюбляють", — поділилася секретом приготування Людмила.

Випічка із тіста. Фото: Новини.LIVE

Нині життя на ринку "Новий базар" триває: тут щодня поповнення продуктового асортименту. Продавці із нетерпінням чекають на одеситів, кажуть, для кожного знайдуться свої смаколики. А найголовніше, що ціни на декотрі із них здивують. Тож, не проґавте час, коли дешево, і смачно.