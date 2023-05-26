Сколько стоит черешня и клубника в Одессе.

Черешня по 600 гривен, клубника по 100 — цены в Одессе
Уже через несколько дней лето вступит в свои законные права и принесет украинцам много вкусностей. Полки одесских базаров уже гнутся от разнообразия овощей и фруктов, которых с каждым днем становится все больше. Покупатели радуются, потому что цены на некоторые из них уже начали уменьшаться. Продавцы тем временем говорят, что спрос на сезонные продукты увеличился, стоимость мяса и рыбы сейчас чуть ли не наименьшие за последний год.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Новый базар" и собрали информацию об актуальных ценах, а также узнали о разговорах одесситов.
Овощи и фрукты
Овощные ряды на "Новом базаре" в буквальном смысле ломятся от разнообразия. Подавляющее большинство — из теплиц и огородов Одесской области. Соответственно, цены на некоторые овощи и фрукты уже начали уменьшаться. Зато продукты, завезенные из-за границы, поражают своей стоимостью.
- Огурцы: 100-120 грн
- Помидоры: 130-180 грн
- Горох: 120 грн/кг (на прошлой неделе 250 грн/кг)
- Картофель молодой: 60-80 грн, чистый — 120 грн
- Перец: 130 грн
- Салат: 25 грн
- Кабачки: 80 грн
- Брокколи: 200 грн
- Чеснок: 120 грн
- Грибы: 80 грн
У продавщицы Галины овощей и фруктов достаточно. Все свежее, вкусное и сочное. Говорит, почти каждый день цена на них меняется. Все зависит от того, откуда их везут в Одессу.
"Сейчас такой период наступил, что подавляющее большинство продуктов на прилавках из Одесской области. Наши аграрии трудятся, чтобы украинцы были всем обеспечены. Цены на сезонные овощи и фрукты постепенно начинают дешеветь. Правда, то, что импортировали, стоит гораздо дороже. Для сравнения: черешня испанская 600 грн/кг. Но уже скоро появится наша, местная, она уже начала созревать. Думаю, проблем с черешней не будет, а вот что касается абрикоса местного, то здесь, возможно, его не будет так много, потому что из-за погодных условий, к сожалению, некоторые сады не дадут большие урожаи", — рассказывает продавец Галина.
- Клубника: 100-120 грн/кг (из Одесской области)
- Черешня: 600 грн (заграничная)
- Грейпфрут: 60 грн
- Апельсин: 70 грн
- Гранат: 200 грн
- Груша: 100 грн
- Виноград: 200 грн
- Авокадо: 20 грн/шт
- Лимон: 70 грн
- Киви: 120 грн
- Банан: 65-70 грн
Рыбы на рынке немало
На этой неделе выбор рыбы на "Новом базаре" не очень велик, впрочем, есть все, чего желают покупатели. На витрине у продавщицы Инны наиболее популярные виды. Женщина рассказывает, что после Пасхи одесситы предпочитают тюльку, из которой любят жарить одесское блюдо — рыбные биточки.
"Зимой больше идет малосольная рыба. Берут на салаты или просто как гарнир или закуску. А сейчас предпочитают свежую рыбу. Я сама люблю дома готовить из кусочков семги. Для этого беру два яйца, муку, соль и перец по вкусу, перемешиваю все это с кусочками рыбы и жарю на сковородке. Буквально через 10 минут у меня готовое блюдо", — рассказывает продавщица Инна.
- Корюшка: 157 грн/кг
- Мойва: 89 грн/кг
- Тюлька: 65 грн/кг
- Кусочки семги: 355 грн/кг
- Семга: 700 грн/кг
- Филе семги: 594 грн/кг
Одесситка Татьяна сегодня вместе с мужем делают покупки. Супруги готовят праздничный стол в честь дня рождения зятя. Среди блюд будет селедка под шубой, а также филе сельди, фаршированное овощами.
"Мы очень любим и уважаем своего зятя, поэтому планируем приготовить для него что-нибудь вкусненькое. Вот отдельно купила филе сельди, планирую его начинить винегретом, а затем скрутить трубочкой и проколоть шпажкой", — поделились рецептом одесситка Татьяна.
Стоимость мяса
В мясном корпусе людей немного, впрочем, выбор — впечатляет. Здесь и курятина, и баранина, и свинина, и телятина, одним словом — все, чего душа желает. Приятным подарком для покупателей станут цены, которые по сравнению с прошлой неделей несколько меньше.
"Одесситы сейчас покупают мясо преимущественно на шашлык: шея, филе. Сало, кстати, вообще не идет. Его цена упала наполовину и сейчас стоит 100 грн за килограмм. Поэтому я всем советую покупать его сейчас, можно посолить и в банки закрыть на зиму. Оно не испортится. Больше пользуется спросом телятина, она диетическая. Я сама сейчас потребляю именно это мясо. Пенсионеры экономят, могут приобрести косточки на суп, но и одесситы со средним достатком не очень много берут", — отмечает продавец Валентина.
Цены на телятину:
- Задняя часть: 180-200 грн/кг
- Лопатка: 180 грн/кг
- Шея: 170 грн/кг
- Галяжка: 150 грн/кг
- Грудина: 120 грн/кг
И если цены на телятину растут вверх, то свинина, наоборот, дешевеет. Продавцы советуют по возможности сделать запасы мяса именно сейчас, пока цена более или менее приемлема.
Одессит Константин раз в неделю приходит на базар, чтобы скупиться. Говорит, у него есть список продуктов, которые обязательно должны быть в холодильнике.
"Я на "Новый базар" хожу не только за продуктами. Это для меня настоящий праздник, здесь могу выпить кофе, узнать последние новости: кто родился, женился, развелся. А сегодня, учитывая, что война, интересно, сколько сбили ракет, куда попали. Правда, в последнее время новости радуют, надеемся на то, что вскоре в страну придет мир и покой", — рассказал одессит Константин.
Цены на свинину:
- Задняя часть: 160 грн/кг
- Лопатка: 150 грн/кг
- Сало: 100 грн/кг
- Подчеревок: 140-150 грн/кг
- Биток: 190 грн
- Вырезка: 200 грн
- Шея: 200 грн
- Ребра: 175 грн
"Новый базар" всегда приятно удивляет и очаровывает порядком и культурой. Здесь гостеприимно принимают и угощают вкусностями. Кроме того, делятся секретами собственных кулинарных рецептов.
Пекарь Людмила уже много лет продает выпечку собственного производства. Говорит, на продуктах не стоит экономить, потому что от этого будет зависеть вкус блюда.
"Сегодня особенно пользуется спросом ачма. Это выпечка из теста, которое должно быть сверхтонким. Сначала его тоненько раскатывают, а затем каждый слой теста покрывают сыром сулугуни, после чего запекают. Родина этого блюда — Грузия, одесситы очень его любят", — поделилась секретом приготовления Людмила.
Сегодня жизнь на рынке "Новый базар" продолжается: здесь ежедневно пополнение продуктового ассортимента. Продавцы с нетерпением ждут одесситов, говорят, для каждого найдутся свои вкусности. А самое главное, что цены на некоторые из них удивят. Итак, не упустите время, когда и дешево, и вкусно.