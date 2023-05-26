Сколько стоит черешня и клубника в Одессе.

Клубника на рынке "Новый базар". Фото: Новини.LIVE

Уже через несколько дней лето вступит в свои законные права и принесет украинцам много вкусностей. Полки одесских базаров уже гнутся от разнообразия овощей и фруктов, которых с каждым днем становится все больше. Покупатели радуются, потому что цены на некоторые из них уже начали уменьшаться. Продавцы тем временем говорят, что спрос на сезонные продукты увеличился, стоимость мяса и рыбы сейчас чуть ли не наименьшие за последний год.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Новый базар" и собрали информацию об актуальных ценах, а также узнали о разговорах одесситов.

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Овощи и фрукты

Овощные ряды на "Новом базаре" в буквальном смысле ломятся от разнообразия. Подавляющее большинство — из теплиц и огородов Одесской области. Соответственно, цены на некоторые овощи и фрукты уже начали уменьшаться. Зато продукты, завезенные из-за границы, поражают своей стоимостью.

Ягоды и фрукты. Фото: Новини.LIVE

Огурцы: 100-120 грн

Помидоры: 130-180 грн

Горох: 120 грн/кг (на прошлой неделе 250 грн/кг)

Картофель молодой: 60-80 грн, чистый — 120 грн

Перец: 130 грн

Салат: 25 грн

Кабачки: 80 грн

Брокколи: 200 грн

Чеснок: 120 грн

Грибы: 80 грн

Цены на овощи. Фото: Новини.LIVE

У продавщицы Галины овощей и фруктов достаточно. Все свежее, вкусное и сочное. Говорит, почти каждый день цена на них меняется. Все зависит от того, откуда их везут в Одессу.

Продавщица Галина о ценах на овощи и фрукты. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас такой период наступил, что подавляющее большинство продуктов на прилавках из Одесской области. Наши аграрии трудятся, чтобы украинцы были всем обеспечены. Цены на сезонные овощи и фрукты постепенно начинают дешеветь. Правда, то, что импортировали, стоит гораздо дороже. Для сравнения: черешня испанская 600 грн/кг. Но уже скоро появится наша, местная, она уже начала созревать. Думаю, проблем с черешней не будет, а вот что касается абрикоса местного, то здесь, возможно, его не будет так много, потому что из-за погодных условий, к сожалению, некоторые сады не дадут большие урожаи", — рассказывает продавец Галина.

Клубника: 100-120 грн/кг (из Одесской области)

Черешня: 600 грн (заграничная)

Грейпфрут: 60 грн

Апельсин: 70 грн

Гранат: 200 грн

Груша: 100 грн

Виноград: 200 грн

Авокадо: 20 грн/шт

Лимон: 70 грн

Киви: 120 грн

Банан: 65-70 грн

Клубника и цитрусовые. Фото: Новини.LIVE

Рыбы на рынке немало

На этой неделе выбор рыбы на "Новом базаре" не очень велик, впрочем, есть все, чего желают покупатели. На витрине у продавщицы Инны наиболее популярные виды. Женщина рассказывает, что после Пасхи одесситы предпочитают тюльку, из которой любят жарить одесское блюдо — рыбные биточки.

Инна — продавщица рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Зимой больше идет малосольная рыба. Берут на салаты или просто как гарнир или закуску. А сейчас предпочитают свежую рыбу. Я сама люблю дома готовить из кусочков семги. Для этого беру два яйца, муку, соль и перец по вкусу, перемешиваю все это с кусочками рыбы и жарю на сковородке. Буквально через 10 минут у меня готовое блюдо", — рассказывает продавщица Инна.

Корюшка: 157 грн/кг

Мойва: 89 грн/кг

Тюлька: 65 грн/кг

Кусочки семги: 355 грн/кг

Семга: 700 грн/кг

Филе семги: 594 грн/кг

Цены на рыбу. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Татьяна сегодня вместе с мужем делают покупки. Супруги готовят праздничный стол в честь дня рождения зятя. Среди блюд будет селедка под шубой, а также филе сельди, фаршированное овощами.

Одесситы пришли за продуктами. Фото: Новини.LIVE

"Мы очень любим и уважаем своего зятя, поэтому планируем приготовить для него что-нибудь вкусненькое. Вот отдельно купила филе сельди, планирую его начинить винегретом, а затем скрутить трубочкой и проколоть шпажкой", — поделились рецептом одесситка Татьяна.

Стоимость мяса

В мясном корпусе людей немного, впрочем, выбор — впечатляет. Здесь и курятина, и баранина, и свинина, и телятина, одним словом — все, чего душа желает. Приятным подарком для покупателей станут цены, которые по сравнению с прошлой неделей несколько меньше.

Продавщица мяса Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Одесситы сейчас покупают мясо преимущественно на шашлык: шея, филе. Сало, кстати, вообще не идет. Его цена упала наполовину и сейчас стоит 100 грн за килограмм. Поэтому я всем советую покупать его сейчас, можно посолить и в банки закрыть на зиму. Оно не испортится. Больше пользуется спросом телятина, она диетическая. Я сама сейчас потребляю именно это мясо. Пенсионеры экономят, могут приобрести косточки на суп, но и одесситы со средним достатком не очень много берут", — отмечает продавец Валентина.

Цены на телятину:

Задняя часть: 180-200 грн/кг

Лопатка: 180 грн/кг

Шея: 170 грн/кг

Галяжка: 150 грн/кг

Грудина: 120 грн/кг

Мясо телятины. Фото: Новини.LIVE

И если цены на телятину растут вверх, то свинина, наоборот, дешевеет. Продавцы советуют по возможности сделать запасы мяса именно сейчас, пока цена более или менее приемлема.

Одессит Константин раз в неделю приходит на базар, чтобы скупиться. Говорит, у него есть список продуктов, которые обязательно должны быть в холодильнике.

Одессит Константин. Фото: Новини.LIVE

"Я на "Новый базар" хожу не только за продуктами. Это для меня настоящий праздник, здесь могу выпить кофе, узнать последние новости: кто родился, женился, развелся. А сегодня, учитывая, что война, интересно, сколько сбили ракет, куда попали. Правда, в последнее время новости радуют, надеемся на то, что вскоре в страну придет мир и покой", — рассказал одессит Константин.

Цены на свинину:

Задняя часть: 160 грн/кг

Лопатка: 150 грн/кг

Сало: 100 грн/кг

Подчеревок: 140-150 грн/кг

Биток: 190 грн

Вырезка: 200 грн

Шея: 200 грн

Ребра: 175 грн

Мясо свинины. Фото: Новини.LIVE

"Новый базар" всегда приятно удивляет и очаровывает порядком и культурой. Здесь гостеприимно принимают и угощают вкусностями. Кроме того, делятся секретами собственных кулинарных рецептов.

Пекарь Людмила уже много лет продает выпечку собственного производства. Говорит, на продуктах не стоит экономить, потому что от этого будет зависеть вкус блюда.

Пекарь Людмила. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня особенно пользуется спросом ачма. Это выпечка из теста, которое должно быть сверхтонким. Сначала его тоненько раскатывают, а затем каждый слой теста покрывают сыром сулугуни, после чего запекают. Родина этого блюда — Грузия, одесситы очень его любят", — поделилась секретом приготовления Людмила.

Выпечка из теста. Фото: Новини.LIVE

Сегодня жизнь на рынке "Новый базар" продолжается: здесь ежедневно пополнение продуктового ассортимента. Продавцы с нетерпением ждут одесситов, говорят, для каждого найдутся свои вкусности. А самое главное, что цены на некоторые из них удивят. Итак, не упустите время, когда и дешево, и вкусно.