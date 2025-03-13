Ціни на фрукти, овочі та м'ясо на одеському Новому базарі

Прилавок із фруктами на Новому базарі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Весна — це не лише теплі та довші дні, а й розмаїття свіжих овочів і фруктів, які повертаються на ринки після зимового періоду. З першим весняним сонцем прилавки Нового базару в Одесі наповнюються стиглими ягодами, овочами та фруктами: ароматна полуниця, черешня, хрусткі огірки та соковиті помідори приваблюють покупців. Але скільки коштують ці сезонні смаколики?

Журналісти Новини.LIVE вирушили на базар, щоб дізнатися відповідь на це питання.

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Фрукти на ринку

Навесні організму необхідно більше вітамінів, тому свіжі продукти зараз особливо актуальні. Прилавки ринку ваблять яскравими барвами, особливо у відділах із фруктами. Вже з'явилася перша полуниця та черешня, хоча ціни на них поки що доволі високі. Продавці зазначають, що така вартість триматиметься щонайменше до сезону місцевого врожаю.

"Найдорожча черешня — від 1000 грн за кілограм, потім за високою ціною йде полуниця, яка від 350 грн. Все фрукти імпортні, з нашого лише груші, тому ціни дуже зросли. Коли вже піде наш врожай, ближче до літа, ціни трохи спадуть, на полуницю точно. Лохина буде наша, вона буде десь в районі 200-300 грн", — розповіла продавчиня Ірина.

Прилавок з фруктами на Новому базарі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вартість Фруктів:

Яблука — від 45 до 60 грн/кг

від 45 до 60 грн/кг Лимон (Туреччина) — 120 грн/кг

120 грн/кг Груші — 180 грн/кг

180 грн/кг Банан — 90 грн/кг

90 грн/кг Виноград — від 250 до 350 грн/кг

від 250 до 350 грн/кг Гранат — 180 грн/кг

180 грн/кг Ананас — від 250 до 300 грн/кг

250 до 300 грн/кг Лохина — від 800 до 900 грн/кг

від 800 до 900 грн/кг Черешня — від 1000 до 1200 грн/кг

від 1000 до 1200 грн/кг Полуниця — від 350 до 380 грн/кг

Імпортна полуниця на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Цитрусові:

Апельсини (Іспанія) — 150 грн/кг

150 грн/кг Мандарини (Туреччина) — 100 грн/кг

Овочі на ринку

Що стосується овочів, сезон уже стартував, і на прилавках можна знайти свіжі огірки, помідори, редиску та молоду зелень. Продавці запевняють, що ціни залишаються стабільними.

"Ціни ніяк не змінилися, як були, так і є. З'явився лише наш товар вже, помідори з Умані, огірки також наші, Миколаївські, за 180 грн. А Ізмаїльські домашні — за 190 грн. І навіть вже з'явилася перша наша редиска з Маяків", — каже продавчиня Катерина.

Прилавок з овочами на Новому базарі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Картопля — 40 грн/кг

40 грн/кг Морква — 45 грн/кг

45 грн/кг Буряк — 35 грн/кг

35 грн/кг Цибуля — 25 грн/кг

25 грн/кг Капуста — 50 грн/кг

50 грн/кг Капуста молода — 150 грн/кг

150 грн/кг Редиска — 50 грн/пучок

50 грн/пучок Кабачок імпортний — 150 грн/кг

150 грн/кг Огірки — від 140 до 190 грн/кг

від 140 до 190 грн/кг Помідори — від 140 до 350 грн/кг

від 140 до 350 грн/кг Перець — від 200 до 220 грн/кг

Перші кабачки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені:

Петрушка — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Кріп — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Цибуля зелена — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Салат — 25 грн/пучок

Молочна продукція

Багато покупців віддають перевагу домашній молочній продукції, адже вона відзначається натуральністю. На Новому базарі представлений широкий вибір, від сметани до домашньої фети та вершкового масла. Продавці запевняють, що продукція має високу якість, а ціни залишаються доступними.

"Сир кисломолочний весь відігрітий в печі з цільного молока — 180 грн, середньої жирності сир також відігрітий, вже дешевше, а знежирений взагалі найдешевший — 120 грн за кілограм. Але ми завжди можемо поступитися ціною, тому, якщо комусь потрібно більше одного кілограма, віддаємо за 100 грн. Хоча ціни порівняно з минулим роком абсолютно такі ж самі", — розповіла продавчиня Ольга.

Молочний корпус на Новому базарі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочних виробів:

Масло — від 400 до 500 грн/кг

від 400 до 500 грн/кг Бринза коров'яча — 180 грн/кг

180 грн/кг Бринза змішана коров'яча з козячою — 180 грн/кг

180 грн/кг Бринза овеча бочкова — 300 грн/кг

300 грн/кг Болгарська бринза — 250 грн/кг

250 грн/кг Сир кисломолочний — від 120 до 180 грн/кг

від 120 до 180 грн/кг Сир кисломолочний коричневий — 220 грн/кг

220 грн/кг Сметана — від 170 до 230 грн/літр

від 170 до 230 грн/літр Вершки — 300 грн/літр

300 грн/літр Фета — 180 грн/кг

180 грн/кг Моцарела — 250 грн/кг

250 грн/кг Сир сулугуні — 300 грн/кг

300 грн/кг Сир сулугуні з паприкою — 300 грн/кг

300 грн/кг Сир сулугуні з кропом — 300 грн/кг

Бринза коров'яча на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Курка та індичата

М’ясні ряди, як завжди, наповнені різноманітною продукцією. Тут можна знайти м'ясо як фермерської курки, так і домашніх перепілок. Проте сезон Великоднього посту в самому розпалі, тому людей поміж м'ясних рядів поменшало.

"Ми маємо як домашніх бройлерів, так і фермерських курей, ціни тримаються на попередньому місці, проте індик трохи подорожчав. Зараз піст, тому людей трішки менше стало. Але мені здається, попит все одно буде, адже людям треба щось їсти", — зазначила продавчиня Марія.

Прилавок з курятиною на Новому базарі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вартість курятини:

Фарш — від 160 до 180 грн/кг

від 160 до 180 грн/кг Філе куряче — 185 грн/кг

185 грн/кг Домашній бройлер — 165 грн/кг

165 грн/кг Філе індички — 285 грн/кг

285 грн/кг Стегно індички — 250 грн/кг

250 грн/кг Перепілка домашня — 350 грн/кг

Туші курчат на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М'ясо та сало

Продавці кажуть, що ціни на м'ясо не зазнали значних змін, а деякі види м’яса навіть подешевшали, порівняно з минулим роком. Однак попит помітно знизився, через це працівники ринку і йдуть на поступки, пропонуючи трохи поторгуватися за свій товар.

"Свинина була за 180 грн, зараз можемо сторгуватися і віддати за 160 грн, сало взагалі нікому зараз не потрібне — за 100 гривень немає кому брати. Не радує нас час зараз, адже людей немає, пенсіонери можуть прийти, взяти по пів кілограма чогось на суп чи борщ, та й усе. Якщо і беруть, то надають перевагу лопатці, адже вона м'якша і трохи дешевша. Задня частина трохи дорожча і сухіша, якщо порівнювати з лопаткою", — каже продавчиня Валентина.

М'ясний корпус на Новому базарі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

Сало — 100 грн/кг

100 грн/кг Лопатка — 180 грн/кг

180 грн/кг Биточна частина — від 220 до 250 грн/кг

від 220 до 250 грн/кг Шия — від 270 до 280 грн/кг

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість баранини:

Каре — 540 грн/кг

540 грн/кг Задня частина — 340 грн/кг

340 грн/кг Лопатка — 330 грн/кг

330 грн/кг Ребра — 250 грн/кг

250 грн/кг Курдюк — 350 грн/кг

Копчені вироби

Любителі копченостей знайдуть тут широкий асортимент продукції — від домашніх ковбас до копченого м’яса та сала. Весна тільки розпочалася, а продавці вже починають готуватися до Великодня, розширюючи вибір своїх товарів. Проте вартість копченостей все ж залежить від виду м’яса та методу приготування, але загалом ціни залишаються прийнятними для покупців.

"Хочу наголосити, що зараз піст, а ціни в піст у нас дуже приємні, і думаю, що до Великодня нічого не зміниться. Порівняно з минулим роком ціни трохи змінилися, але знову ж, вони коливаються, тому що змінюються внутрішні економічні фактори. Але це зростання невелике, буквально 10 гривень, що складає, можливо, 3% від ціни, не більше", — каже продавчиня Ольга.

Прилавок з копченою продукцією. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей:

Сало копчене — 250 грн/кг

250 грн/кг Маринований підчеревок — 350 грн/кг

350 грн/кг Фарширована риба — 500 грн/кг

500 грн/кг Фарширована куряча шия — 270 грн/кг

270 грн/кг Домашня ковбаса — від 330 до 390 грн/кг

від 330 до 390 грн/кг Окіст — 370 грн/кг

Копчена ковбаса на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вибір риби

Жоден одеський базар не обходиться без великого асортименту риби. На Новому базарі можна знайти як свіжу червону рибу, так і замороженого хека. Поціновувачам морепродуктів однозначно варто завітати сюди, адже продавці пропонують продукцію на будь-який смак та гаманець.

"У нас є як розроблена риба (це стейки та філе), так і ціла рибка. Сьомгу ми стараємось нарізати рівномірно, десь на два пальчики. Так один стейк виходить 370 грамів — це буде 259 гривень. Але є і менше, можна вибрати шматочок — кому який подобається", — розповіла продавчиня Юлія.

Прилавок з рибою на Новому базарі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

Карп — 120 грн/кг

120 грн/кг Карась — 100 грн/кг

100 грн/кг Судак — від 220 до 250 грн/кг

від 220 до 250 грн/кг Лобан — 220 грн/кг

220 грн/кг Стейк товстолоба — 220 грн/кг

220 грн/кг Філе товстолоба — 250 грн/кг

250 грн/кг Стейк форелі — 700 грн/кг

700 грн/кг Сибас — 450 грн/кг

450 грн/кг Барабуля — 250 грн/кг

250 грн/кг Глось — 350 грн/кг

350 грн/кг Окунь — 260 грн/кг

260 грн/кг Тунець — 650 грн/кг

650 грн/кг Ірландський оселедець — 200 грн/кг

200 грн/кг Матіас — 180 грн/кг

180 грн/кг Фарш — 350 грн/кг

350 грн/кг Хек молочний — 170 грн/кг

170 грн/кг Кальмар — 260 грн/кг

260 грн/кг Сарган — 400 грн/кг

400 грн/кг Креветка — від 300 до 550 грн/кг

від 300 до 550 грн/кг Ікра червона — 900 грн/100 г

Щука на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Весна — це чудовий час, щоб додати до раціону більше свіжих продуктів. Попри коливання цін, ринки залишаються місцем, де можна знайти якісні товари і без великих витрат.

Раніше ми писали, про огляд продуктів в одеських супермаркетах. А також про те, як зросла вартість яєць у супермаркетах.