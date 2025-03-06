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Ціни б'ють по кишені — огляд продуктів в одеських супермаркетах

6 березня 2025 19:43
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор
Скільки коштують продукти харчування в одеських супермаркетах - огляд
Люди вибирають продукти. Фото: УНІАН
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор

Ціни на продукти змінюються щодня, поки люди не встигають звикнути до актуальної вартості, як вона різко зростає. Традиційний похід в магазин стає черговим випробуванням як для гаманця, так і для нервів. Адже вартість базових продуктів відчутно б'є по бюджету. 

Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни сьогодні в одеських супермаркетах. 

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Овочі та фрукти 

На овочевих полицях магазинів зараз великий вибір товарів на будь-який смак. Є сезонні овочі, такі як картопля, морква, буряк, капуста — до цін на них майже звикли. А ось щодо тепличних огірків, помідорів та перцю потрібен ще час, адже від їх вартості може стати дурно.  

Вартість овочів: 

  • Картопля вагова — 35,90 грн/кг
  • Картопля фасована — 48,90 грн/кг
  • Картопля фасована преміум — 124,90 грн/2,5 кг
  • Цибуля вагова — 16,90 грн/кг 
  • Цибуля фасована преміум — 48,90 грн/1,5 кг
  • Цибуля червона — 44,90 грн/кг 
  • Капуста — 47,90 грн/кг 
  • Буряк — 25,90 грн/кг 
  • Морква — 39,90 грн/кг 
  • Помідори — 129,90  грн/кг  
  • Огірки — 135,90  грн/кг 
  • Перець червоний — 195,90 грн/кг 

Що стосується фруктів, то вибір поки що не дуже великий. Полички супермаркетів заповнені переважно різними сортами яблук. Також є цитрусові, які, ймовірно, вже останні цього сезону. 

Овочі на прилавках супермаркету
Овочі на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

  • Яблука Ред чіф — 47,50 грн/кг 
  • Яблука Голден —- 45,90 грн/кг 
  • Яблука Симиренка — 49,90 грн/кг 
  • Мандарини — 79,90 грн/кг 
  • Мандарини Іспанія — 129 грн/кг 
Фрукти на прилавках супермаркету
Фрукти на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Бакалія в одеському супермаркеті

Крупи залишаються основним елементом раціону багатьох українців, тому їхня вартість викликає особливий інтерес. В асортименті магазинів представлено широкий вибір гречки та рису як у фасованому вигляді, так і на вагу.

Бакалія:

  • Гречка фасована — 28,90-64,90 грн/кг
  • Гречка на вагу — 29,90 грн/кг
  • Рис — 63,90 грн/800 г
  • Рис пропарений — 59,80-118,90 грн/800 г
Бакалія на прилавках супермаркету
Бакалія на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць  

У магазинах зараз можна купити яйця як поштучно, так і десятками. Це зручно, якщо вам потрібно більше або менше стандартного десятка. До того ж купувати поштучно навіть вигідніше.

  • Яйця поштучно — 5,19 грн
  • Яйця десяток — 56,30-62,24 грн
Яйця на прилавках супермаркету
Яйця на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Олія в супермаркетах

Соняшникова олія — незамінний продукт для смаження, а її вартість значно нижча, ніж в оливкової чи льняної. Проте навіть вона зараз залишається дорогою.

  • Соняшникова олія — 60,35-84,90 грн/850 мл
  • Оливкова олія — 239-337 грн/250 мл
  • Льняна олія — 153 грн/350 мл
Олія на прилавках супермаркету
Соняшникова олія на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE 

Молочні прилавки

Молочні прилавки в супермаркетах традиційно приваблюють покупців великим вибором продукції. На полицях можна знайти як бюджетні варіанти, так і преміумклас, вартість якого значно вища.

Молочні продукти:

  • Молоко — 34,80-61,00 грн/900мл
  • Сметана 180 г — 33,70-41,80 грн
  • Сметана 300 г — 53,20-63,20 грн
  • Кисломолочний сир — 71,70-92,90 грн/330 г 
  • Вершкове масло — 45,40-133,70 грн/180 г
Молоко на прилавках супермаркету
Молоко на прилавках магазину.  Фото: Новини.LIVE

Ціни в магазинах різняться, хоч і на деякі товари діють знижки, що дозволяє заощадити. Проте багато продуктів, особливо свіжі овочі та преміальна продукція, мають досить високу вартість.

Раніше ми писали, про те, які ціни на одеському "Привозі". А також, що за прогнозами експертів ціни в Україні скоро впадуть.

 

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