Скільки коштують продукти харчування в одеських супермаркетах - огляд

Ціни б'ють по кишені — огляд продуктів в одеських супермаркетах
Ціни на продукти змінюються щодня, поки люди не встигають звикнути до актуальної вартості, як вона різко зростає. Традиційний похід в магазин стає черговим випробуванням як для гаманця, так і для нервів. Адже вартість базових продуктів відчутно б'є по бюджету.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни сьогодні в одеських супермаркетах.
Овочі та фрукти
На овочевих полицях магазинів зараз великий вибір товарів на будь-який смак. Є сезонні овочі, такі як картопля, морква, буряк, капуста — до цін на них майже звикли. А ось щодо тепличних огірків, помідорів та перцю потрібен ще час, адже від їх вартості може стати дурно.
Вартість овочів:
- Картопля вагова — 35,90 грн/кг
- Картопля фасована — 48,90 грн/кг
- Картопля фасована преміум — 124,90 грн/2,5 кг
- Цибуля вагова — 16,90 грн/кг
- Цибуля фасована преміум — 48,90 грн/1,5 кг
- Цибуля червона — 44,90 грн/кг
- Капуста — 47,90 грн/кг
- Буряк — 25,90 грн/кг
- Морква — 39,90 грн/кг
- Помідори — 129,90 грн/кг
- Огірки — 135,90 грн/кг
- Перець червоний — 195,90 грн/кг
Що стосується фруктів, то вибір поки що не дуже великий. Полички супермаркетів заповнені переважно різними сортами яблук. Також є цитрусові, які, ймовірно, вже останні цього сезону.
Вартість фруктів:
- Яблука Ред чіф — 47,50 грн/кг
- Яблука Голден —- 45,90 грн/кг
- Яблука Симиренка — 49,90 грн/кг
- Мандарини — 79,90 грн/кг
- Мандарини Іспанія — 129 грн/кг
Бакалія в одеському супермаркеті
Крупи залишаються основним елементом раціону багатьох українців, тому їхня вартість викликає особливий інтерес. В асортименті магазинів представлено широкий вибір гречки та рису як у фасованому вигляді, так і на вагу.
Бакалія:
- Гречка фасована — 28,90-64,90 грн/кг
- Гречка на вагу — 29,90 грн/кг
- Рис — 63,90 грн/800 г
- Рис пропарений — 59,80-118,90 грн/800 г
Вартість яєць
У магазинах зараз можна купити яйця як поштучно, так і десятками. Це зручно, якщо вам потрібно більше або менше стандартного десятка. До того ж купувати поштучно навіть вигідніше.
- Яйця поштучно — 5,19 грн
- Яйця десяток — 56,30-62,24 грн
Олія в супермаркетах
Соняшникова олія — незамінний продукт для смаження, а її вартість значно нижча, ніж в оливкової чи льняної. Проте навіть вона зараз залишається дорогою.
- Соняшникова олія — 60,35-84,90 грн/850 мл
- Оливкова олія — 239-337 грн/250 мл
- Льняна олія — 153 грн/350 мл
Молочні прилавки
Молочні прилавки в супермаркетах традиційно приваблюють покупців великим вибором продукції. На полицях можна знайти як бюджетні варіанти, так і преміумклас, вартість якого значно вища.
Молочні продукти:
- Молоко — 34,80-61,00 грн/900мл
- Сметана 180 г — 33,70-41,80 грн
- Сметана 300 г — 53,20-63,20 грн
- Кисломолочний сир — 71,70-92,90 грн/330 г
- Вершкове масло — 45,40-133,70 грн/180 г
Ціни в магазинах різняться, хоч і на деякі товари діють знижки, що дозволяє заощадити. Проте багато продуктів, особливо свіжі овочі та преміальна продукція, мають досить високу вартість.
Раніше ми писали, про те, які ціни на одеському "Привозі". А також, що за прогнозами експертів ціни в Україні скоро впадуть.
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