Скільки коштують продукти харчування в одеських супермаркетах - огляд

Люди вибирають продукти. Фото: УНІАН

Ціни на продукти змінюються щодня, поки люди не встигають звикнути до актуальної вартості, як вона різко зростає. Традиційний похід в магазин стає черговим випробуванням як для гаманця, так і для нервів. Адже вартість базових продуктів відчутно б'є по бюджету.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни сьогодні в одеських супермаркетах.

Читайте також:

Овочі та фрукти

На овочевих полицях магазинів зараз великий вибір товарів на будь-який смак. Є сезонні овочі, такі як картопля, морква, буряк, капуста — до цін на них майже звикли. А ось щодо тепличних огірків, помідорів та перцю потрібен ще час, адже від їх вартості може стати дурно.

Вартість овочів:

Картопля вагова — 35,90 грн/кг

Картопля фасована — 48,90 грн/кг

Картопля фасована преміум — 124,90 грн/2,5 кг

Цибуля вагова — 16,90 грн/кг

Цибуля фасована преміум — 48,90 грн/1,5 кг

Цибуля червона — 44,90 грн/кг

Капуста — 47,90 грн/кг

Буряк — 25,90 грн/кг

Морква — 39,90 грн/кг

Помідори — 129,90 грн/кг

Огірки — 135,90 грн/кг

Перець червоний — 195,90 грн/кг

Що стосується фруктів, то вибір поки що не дуже великий. Полички супермаркетів заповнені переважно різними сортами яблук. Також є цитрусові, які, ймовірно, вже останні цього сезону.

Овочі на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука Ред чіф — 47,50 грн/кг

Яблука Голден —- 45,90 грн/кг

Яблука Симиренка — 49,90 грн/кг

Мандарини — 79,90 грн/кг

Мандарини Іспанія — 129 грн/кг

Фрукти на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Бакалія в одеському супермаркеті

Крупи залишаються основним елементом раціону багатьох українців, тому їхня вартість викликає особливий інтерес. В асортименті магазинів представлено широкий вибір гречки та рису як у фасованому вигляді, так і на вагу.

Бакалія:

Гречка фасована — 28,90-64,90 грн/кг

Гречка на вагу — 29,90 грн/кг

Рис — 63,90 грн/800 г

Рис пропарений — 59,80-118,90 грн/800 г

Бакалія на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць

У магазинах зараз можна купити яйця як поштучно, так і десятками. Це зручно, якщо вам потрібно більше або менше стандартного десятка. До того ж купувати поштучно навіть вигідніше.

Яйця поштучно — 5,19 грн

Яйця десяток — 56,30-62,24 грн

Яйця на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Олія в супермаркетах

Соняшникова олія — незамінний продукт для смаження, а її вартість значно нижча, ніж в оливкової чи льняної. Проте навіть вона зараз залишається дорогою.

Соняшникова олія — 60,35-84,90 грн/850 мл

Оливкова олія — 239-337 грн/250 мл

Льняна олія — 153 грн/350 мл

Соняшникова олія на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Молочні прилавки

Молочні прилавки в супермаркетах традиційно приваблюють покупців великим вибором продукції. На полицях можна знайти як бюджетні варіанти, так і преміумклас, вартість якого значно вища.

Молочні продукти:

Молоко — 34,80-61,00 грн/900мл

Сметана 180 г — 33,70-41,80 грн

Сметана 300 г — 53,20-63,20 грн

Кисломолочний сир — 71,70-92,90 грн/330 г

Вершкове масло — 45,40-133,70 грн/180 г

Молоко на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Ціни в магазинах різняться, хоч і на деякі товари діють знижки, що дозволяє заощадити. Проте багато продуктів, особливо свіжі овочі та преміальна продукція, мають досить високу вартість.

Раніше ми писали, про те, які ціни на одеському "Привозі". А також, що за прогнозами експертів ціни в Україні скоро впадуть.