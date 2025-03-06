Сколько стоят продукты питания в одесских супермаркетах - обзор

Люди выбирают продукты. Фото: УНІАН

Цены на продукты меняются ежедневно, пока люди не успевают привыкнуть к актуальной стоимости, как она резко возрастает. Традиционный поход в магазин становится очередным испытанием как для кошелька, так и для нервов — стоимость базовых продуктов ощутимо бьет по бюджету.

Журналисты Новини.LIVE узнали, какие цены сегодня в одесских супермаркетах.

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Овощи и фрукты

На овощных полках магазинов сейчас большой выбор товаров на любой вкус. Есть сезонные овощи, такие как картофель, морковь, свекла, капуста — к ценам на них почти привыкли. А вот что касается тепличных огурцов, помидоров и перца, нужно еще время, ведь от их стоимости может стать дурно.

Стоимость овощей:

Картофель весовой — 35,90 грн/кг

Картофель фасованный — 48,90 грн/кг

Картофель фасованный премиум — 124,90 грн/2,5 кг

Лук весовой — 16,90 грн/кг

Лук фасованный премиум — 48,90 грн/1,5 кг

Лук красный — 44,90 грн/кг

Капуста — 47,90 грн/кг

Свекла — 25,90 грн/кг

Морковь — 39,90 грн/кг

Помидоры — 129,90 грн/кг

Огурцы — 135,90 грн/кг

Перец красный — 195,90 грн/кг

Что касается фруктов, то выбор пока не очень большой. Полки супермаркетов заполнены преимущественно различными сортами яблок. Также есть цитрусовые, которые, вероятно, уже последние в этом сезоне.

Овощи на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки Ред чиф — 47,50 грн/кг

Яблоки Голден — 45,90 грн/кг

Яблоки Симиренко — 49,90 грн/кг

Мандарины — 79,90 грн/кг

Мандарины Испания — 129 грн/кг

Фрукты на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Бакалея в одесском супермаркете

Крупы остаются основным элементом рациона многих украинцев, поэтому их стоимость вызывает особый интерес. В ассортименте магазинов представлен широкий выбор гречки и риса как в фасованном виде, так и на развес.

Бакалея:

Гречка фасованная — 28,90-64,90 грн/кг

Гречка на развес — 29,90 грн/кг

Рис — 63,90 грн/800 г

Рис пропаренный — 59,80-118,90 грн/800 г

Бакалея на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц

В магазинах сейчас можно купить яйца как поштучно, так и десятками. Это удобно, если вам нужно больше или меньше стандартного десятка. К тому же покупать поштучно даже выгоднее.

Яйца поштучно — 5,19 грн

Яйца десяток — 56,30-62,24 грн

Яйца на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Масло в супермаркетах

Подсолнечное масло незаменимый продукт для жарки, а его стоимость значительно ниже, чем у оливкового или льняного. Однако даже оно сейчас остается дорогим.

Подсолнечное масло — 60,35-84,90 грн/850 мл

Оливковое масло — 239-337 грн/250 мл

Льняное масло — 153 грн/350 мл

Подсолнечное масло на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Молочные прилавки

Молочные прилавки в супермаркетах традиционно привлекают покупателей большим выбором продукции. На полках можно найти как бюджетные варианты, так и премиум-класс, стоимость которого значительно выше.

Молочные продукты:

Молоко — 34,80-61,00 грн/900 мл

Сметана 180 г — 33,70-41,80 грн

Сметана 300 г — 53,20-63,20 грн

Творог кисломолочный — 71,70-92,90 грн/330 г

Сливочное масло — 45,40-133,70 грн/180 г

Молоко на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Цены в магазинах отличаются, хоть и на некоторые товары действуют скидки, что позволяет сэкономить. Однако многие продукты, особенно свежие овощи и премиальная продукция, имеют достаточно высокую стоимость.

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