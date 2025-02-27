Як змінилися ціни на Одеському привозі

Покупці на привозі. Фото: Новини.LIVE

Одеський Привоз — не просто ринок, а справжній символ міста, де щодня збираються місцеві жителі та туристи в пошуках свіжих продуктів та колоритної атмосфери. Хтось звик обирати товари по дорожче для вишуканих страв свого столу, а хтось на останні гроші шукає так звану продукцію другого сорту аби зекономити свій бюджет. Наскільки змінилися ціни за лютий та чим сьогодні можуть похвалитися продавці?

Журналісти Новини.LIVE вирушили на один із найстаріших ринків Одеси, щоб дізнатися найсвіжіші ціни на харчові продукти.

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Овочі та фрукти

Серед прилавків із фруктами та овочами панує яскрава палітра кольорів і ароматів. Продавці розповідають, що в цілому ціни залежать від сезону та постачання. За останні декілька місяців вартість на овочі залишилися майже не змінними — кажуть продавці. Проте якщо подивитися на цінники та порівняти їх з минулим роком — різниця звісно буде відчуватися.

Фрукти та овочі. Фото: Новини.LIVE

Картопля 40-45 грн/кг, все залежить від сорту та якості, такі ж самі ціни на моркву та буряк. Цибуля звичайна — 30 грн/кг, а от біла цибуля вже на 5 гривень дорожча. Один з основних інгредієнтів традиційного українського борщу — капуста, вона сьогодні вартує 80 грн/кг. Баклажани — 150 грн/кг, кабачки — 110 грн/кг, а от часник 150 грн за один кілограм. Огірки від 120 до 180 грн, помідори — 150.

Овочі на прилавках. Фото: Новини.LIVE

Та ж сама ситуація і з фруктами — якщо щось зросло, то на декілька гривень. Так один кілограм апельсинів сьогодні коштує 80-90 гривень, мандарини 80-85, в залежності звідки привезені та якого сорту. На яблука ціни насправді різні — можна знайти й за 20 грн, а можна придбати й вищого сорту за 40-60 грн

Фрукти та овочі на привозі. Фото: Новини.LIVE

Якщо говорити про груші, то вартість на них в декілька разів більша ніж на яблука, а саме 100 грн за один кілограм. Айва 120 гривень, виноград від 100 грн і вище, залежно від сорту. Гранат — 150 грн/кг, малина — 100 грн/кг, ожина — 1400 грн/кг, черешня — 1000 грн/кг.

Фрукти на привозі. Фото: Новини.LIVE

Ціни багатьох лякають і далеко не всі можуть дозволити собі той чи інший товар. Продавці зі свого боку намагаються зробити знижку та зробити так, щоб покупці залишилися задоволеними.

"Не дивлячись на ціни, люди завжди купують, люди завжди є. Приходять та вибирають те, що їм потрібно. Комусь треба дешевше, а хтось обирає гарний товар — для кожного товару свій покупець, скажімо так. Але все-таки те, що дешевше — купують найбільше, у людей грошей немає", — зазначив продавець привозу Едуард.

Продавець про ціни та покупців. Фото: Новини.LIVE

М’ясо та сало — якість і ціна

М’ясний ряд Привозу завжди був особливим місцем. Але зараз і тут ціни трохи змінилися, як кажуть продавці — подорожчання не значне на 5-7 грн. Один кілограм сала сьогодні можна придбати за 130-150 гривень, все залежить від товщини та якості. Ціна на підчеревок — 150 грн. М'ясо 170-220 грн, знову ж таки все залежить від вибору покупців, бо різновидність м’яса на Привозі насправді дуже велика.

Різновидність м'яса на привозі. Фото: Новини.LIVE

Продавці м’яса кажуть, що статистика покупців за останній час значно впала. У зв’язку з тим, що у людей просто не має грошей, особливо у пенсіонерів — вони змушені обмежувати себе. Зазвичай купують зовсім мало і те, що дешевше.

"Людей мало, дуже мало, я маю на увазі покупців. Зазвичай приходять пенсіонери, а що у них там грошей лишається. За комунальні послуги заплатили та й все, немає в них можливості купити хорошого, якісного м’яса, звісно, що вони в цьому не винні. А так то все більш менш нормально, люди є, а не як раніше", — зазначив продавець Віктор.

Продавець Віктор про статистику покупців. Фото: Новини.LIVE

Риба на Привозі

Рибний ряд — серце Привозу, де завжди можна знайти як морську, так і річкову рибу. Продавці зазначають, що попит на популярні види змінився, людей стало менше, можливо через війну в країні або через те, що певні позиції подорожчали у зв’язку с сезоном.

"Все, що в мене є — в мене все купують. Проте зараз покупців не має, певно, що велика кількість людей за кордон виїхали", — наголошує продавчиня риби Катерина.

Продавчиня Катерина про кількість покупців. Фото: Новини.LIVE

Що стосується цін, то білий амур — 150 грн/кг, судак — 250 грн/кг, короп — 150 грн/кг. (Все залежить від розміру, якщо риба не велика, то ціна може бути й 100 грн за один кілограм). Маленький товстолоб — 50 грн/кг, великий значно дорожче, залежно від розмірів риби, а от почищене філе товстолоба 150-160 грн.

Рибний ряд на привозі. Фото: Новини.LIVE

Королева Привозу

Ну і який же Привіз без ікри та смаколиків від Світлани Базаренко, яка спеціалізується на різних рибних делікатесах — вона завжди знає, чого хочуть покупці. За її словами, головний секрет успіху — це якісний товар і вміння знаходити спільну мову з клієнтами.

"Деякі пишуть та кажуть, що дорога ціна на мої товари. Ви зрозумійте, що краби та ікра не може коштувати копійок! Це делікатесний товар який коштує грошей. В цілому хочу сказати, що за останній час ціни на мою продукцію майже не змінилися", — каже Світлана Базаренко.

Світлана про ціни та асортимент. Фото: Новини.LIVE

Статистика покупців серед риби та ікорки залишилася майже не змінною, як каже сама продавчиня — все залежить від дня та потоку людей. Що стосується цін, то вони такі як і були раніше.

Товари Світлани Базаренко. Фото: Новини.LIVE

Популярна серед покупців ікра Горбуші сьогодні коштує 700 грн за 100 грамів, а от ікра Кити — 800 грн за 100 грамів. Малосолена риба — вартість 900 грн/кг, а от рибні рулетки від 1200 грн до 1500 грн за один кілограм. Що стосується ковбасних виробів, то ціни на них від 500 грн і вище, все залежить від начинки.

Червона ікра на привозі. Фото: Новини.LIVE

Привоз залишається головним продовольчим ринком Одеси, де можна знайти все — від свіжих овочів до елітної ікри. Ціни змінюються, але попит залишається більш менш стабільним, а місцеві продавці продовжують радувати одеситів своїми продуктами. Тож, якщо хочете відчути справжній дух Одеси — завітайте на Привоз, адже багато хто приходить сюди не лише за покупками, а й за атмосферою живого спілкування та одеського гумору.

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