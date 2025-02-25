Наскільки збільшились витрати одеситів

Люди на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE

Протягом останнього року в Україні спостерігається суттєве зростання цін на житлово-комунальні послуги. За даними офіційної статистики, у середньому тарифи зросли на 13%. Найбільш помітним стало підвищення вартості електроенергії — тариф для споживачів збільшився на 69,7%. Якщо говорити про харчові продукти, то вартість звичайного "борщового набору", а саме цінник на основні інгредієнти традиційної української страви, майже подвоївся.

Як саме збільшилися витрати одеситів за останній рік, як вони розподіляють та витрачають бюджет — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Зростання цін одесити найбільше відчули в магазинах. Зараз на певну суму можна купити товарів удвічі менше, ніж ще декілька місяців тому. Цінники вражають, а часом і дивують. Містянам доводиться рахувати кожну копійку, аби вистачило на життя.

"Мої витрати еквівалентні доходам. Доходи не збільшилися, відповідно, і витрати не збільшилися. Мій колега сказав, що раніше заходиш у магазин і, нічого не купуючи, витрачаєш забагато. А тепер на це "забагато" витрачаєш утричі більше. Я розподіляю витрати за пріоритетами: спочатку — на їжу, а потім — на все інше", — каже одеситка Олена.

Одеситка Олена про підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Схожу позицію має і переселенка Тамара, яка звертає увагу на те, що ціни значно зросли на все, а грошей не вистачає. Збільшення доходів найближчим часом не очікується, а жити за щось треба. Тим більше, що найбільші витрати йдуть на продукти.

"Прибутку не додалося, а витрати збільшилися на 150%. Все дуже погано, ми переселенці, у вас у гостях. Зазвичай витрати йдуть на харчування, на життя нічого не залишається. Добре, що можна безплатно погуляти, подивитися на море, на вулиці, на саму Одесу", — зазначила Тамара.

Тамара про реалії витрат. Фото: Новини.LIVE

Одесит Микола зауважує, що зараз зарплати вистачає лише на базові потреби, а якщо є ще й домашній улюбленець, то доводиться економити на собі. На одяг, розваги, а тим більше на заощадження, майже нічого не залишається.

"На багато збільшилися, на всі товари. Алкоголь дешевшає, а ціни на товари зростають. От приходить заробітна плата — частина грошей йде на продукти, частина на комунальні послуги, квартплату, тварину, і залишається майже нічого. Може, 10% можна відкласти з усієї зарплатні, десь так", — наголошує одесит Микола.

Микола про пріоритети у витратах. Фото: Новини.LIVE

Комуналка та послуги дорожчають

Складніша ситуація склалася в одеситів похилого віку. Отримуючи мінімальну пенсію, люди в першу чергу сплачують комунальні послуги, а потім купують ліки. На решту коштів доводиться виживати.

"Витрати збільшилися на їжу, одяг, комуналку. З пенсії як можу, так і розподіляю. Пенсія в мене середня — не вистачає. Багато ліків треба купувати. Ще й мати в мене з малою пенсією, так і тягнемо", — зізнається одеситка Тетяна.

Одеситка Тетяна про мізерні пенсії. Фото: Новини.LIVE

Ціни піднялися не тільки на харчові продукти, а й на послуги. Сьогодні звичайний похід до салону краси доволі сильно б’є по бюджету, тому людям доводиться користуватися деякими послугами не так часто.

"Ну, витрати збільшилися, як у всіх. От завтра йду манікюр робити — ціна на 50 гривень подорожчала. Розподіляю витрати на комунальні послуги та продукти, а решта йде на якісь особисті потреби. Для краси, наприклад", — ділиться одеситка Олена.

Одеситка Олена про подорожчання послуг в салонах краси. Фото: Новини.LIVE

За останній рік витрати одеситів зросли в декілька разів, однак доходи залишаються незмінними. Тому більшості доводиться економити в першу чергу на собі. Розваги вже давно відійшли на другий план, а продукти та комунальні платежі залишаються в пріоритеті.

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