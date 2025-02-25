Насколько увеличились затраты одесситов

Люди на улицах Одессы. Фото: Новости.LIVE

В течение последнего года в Украине наблюдается существенный рост цен на жилищно-коммунальные услуги. По данным официальной статистики, в среднем тарифы выросли на 13%. Наиболее заметным стало повышение стоимости электроэнергии — тариф для потребителей увеличился на 69,7%. Если говорить о продуктах питания, то стоимость обычного "набора для борща", а именно ценник на основные ингредиенты традиционного украинского блюда, почти удвоилась.

Как именно увеличились расходы одесситов за последний год, как они распределяют и тратят бюджет — узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Доходы украинцев

Рост цен одесситы больше всего почувствовали в магазинах. Сейчас на определенную сумму можно купить товаров вдвое меньше, чем еще несколько месяцев назад. Ценники поражают, а порой и удивляют. Горожанам приходится считать каждую копейку, чтобы хватило на жизнь.

"Мои расходы эквивалентны доходам. Доходы не увеличились, соответственно, и расходы не увеличились. Мой коллега сказал, что раньше заходишь в магазин и, ничего не покупая, тратишь много. А теперь на это "много" тратишь в три раза больше. Я распределяю расходы по приоритетам: сначала — на еду, а потом - на все остальное", — говорит одесситка Елена.

Одесситка Елена о повышении цен. Фото: Новини.LIVE

Похожую позицию имеет и переселенка Тамара, которая обращает внимание на то, что цены значительно выросли на все, а денег не хватает. Увеличение доходов в ближайшее время не ожидается, а жить за что-то надо. Тем более, что самые большие расходы идут на продукты.

"Прибыли не прибавилось, а расходы увеличились на 150%. Все очень плохо, мы переселенцы, у вас в гостях. Обычно расходы уходят на питание, на жизнь ничего не остается. Хорошо, что можно бесплатно погулять, посмотреть на море, на улицы, на саму Одессу", — отметила Тамара.

Тамара о реалиях расходов. Фото: Новини.LIVE

Одессит Николай отмечает, что сейчас зарплаты хватает только на базовые потребности, а если есть еще и домашний любимец, то приходится экономить на себе. На одежду, развлечения, а тем более на сбережения, почти ничего не остается.

"На многое увеличились, на все товары. Алкоголь дешевеет, а цены на товары растут. Вот приходит заработная плата — часть денег идет на продукты, часть на коммунальные услуги, квартплату, животное, и остается почти ничего. Может, 10% можно отложить со всей зарплаты, где-то так", — отмечает одессит Николай.

Николай о приоритетах в расходах. Фото: Новини.LIVE

Коммуналка и услуги дорожают

Более сложная ситуация сложилась у одесситов пожилого возраста. Получая минимальную пенсию, люди в первую очередь оплачивают коммунальные услуги, а потом покупают лекарства. На оставшиеся средства приходится выживать.

"Расходы увеличились на еду, одежду, коммуналку. С пенсии как могу, так и распределяю. Пенсия у меня средняя — не хватает. Много лекарств надо покупать. Еще и мать у меня с маленькой пенсией, так и тянем", — признается одесситка Татьяна.

Одесситка Татьяна о мизерных пенсиях, фото: Новини.LIVE

Цены поднялись не только на продукты питания, но и на услуги. Сегодня обычный поход в салон красоты довольно сильно бьет по бюджету, поэтому людям приходится пользоваться некоторыми услугами не так часто.

"Ну, расходы увеличились, как у всех. Вот завтра иду маникюр делать — цена на 50 гривен подорожала. Распределяю расходы на коммунальные услуги и продукты, а остальное идет на какие-то личные нужды. Для красоты, например", — делится одесситка Елена.

Одесситка Елена о подорожании услуг в салонах красоты. Фото: Новини.LIVE

За последний год расходы одесситов выросли в несколько раз, однако доходы остаются неизменными. Поэтому большинству приходится экономить в первую очередь на себе. Развлечения уже давно отошли на второй план, а продукты и коммунальные платежи остаются в приоритете.

Ранее мы писали о том, что украинцы могут экономить на базовом продукте — куриных яйцах и о новых платежках за газ с первого марта.