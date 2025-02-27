Как изменились цены на Одесском привозе

Покупатели на привозе. Фото: Новини.LIVE

Одесский Привоз — не просто рынок, а настоящий символ города, где ежедневно собираются местные жители и туристы в поисках свежих продуктов и колоритной атмосферы. Кто-то привык выбирать товары подороже для изысканных блюд своего стола, а кто-то на последние деньги ищет так называемую продукцию второго сорта, чтобы сэкономить свой бюджет. Насколько изменились цены за февраль и чем сегодня могут похвастаться продавцы?

Журналисты Новини.LIVE отправились на один из старейших рынков Одессы, чтобы узнать самые свежие цены на продукты питания.

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Овощи и фрукты

Среди прилавков с фруктами и овощами царит яркая палитра цветов и ароматов. Продавцы рассказывают, что в целом цены зависят от сезона и поставок. За последние несколько месяцев стоимость на овощи остались почти не измененными — говорят продавцы. Однако если посмотреть на ценники и сравнить их с прошлым годом — разница конечно будет ощущаться.

Фрукты и овощи. Фото: Новини.LIVE

Картофель 40-45 грн/кг, все зависит от сорта и качества, такие же цены на морковь и свеклу. Лук обычный — 30 грн/кг, а вот белый лук уже на 5 гривен дороже. Один из основных ингредиентов традиционного украинского борща — капуста, она сегодня стоит 80 грн/кг. Баклажаны - 150 грн/кг, кабачки — 110 грн/кг, а вот чеснок 150 грн за один килограмм. Огурцы от 120 до 180 грн, помидоры — 150.

Овощи на прилавках. Фото: Новости.LIVE

Та же самая ситуация и с фруктами — если что-то выросло, то на несколько гривен. Так один килограмм апельсинов сегодня стоит 80-90 гривен, мандарины 80-85, в зависимости откуда привезены и какого сорта. На яблоки цены на самом деле разные — можно найти и за 20 грн, а можно приобрести и высшего сорта за 40-60 грн

Фрукты и овощи на привозе. Фото: Новини.LIVE

Если говорить о грушах, то стоимость на них в несколько раз больше чем на яблоки, а именно 100 грн за один килограмм. Айва 120 гривен, виноград от 100 грн и выше, в зависимости от сорта. Гранат — 150 грн/кг, малина — 100 грн/кг, ежевика — 1400 грн/кг, черешня — 1000 грн/кг.

Фрукты на привозе. Фото: Новини.LIVE

Цены многих пугают и далеко не все могут позволить себе тот или иной товар. Продавцы со своей стороны стараются сделать скидку и сделать так, чтобы покупатели остались довольны.

"Несмотря на цены, люди всегда покупают, люди всегда есть. Приходят и выбирают то, что им нужно. Кому-то надо дешевле, а кто-то выбирает хороший товар — для каждого товара свой покупатель, скажем так. Но все-таки то, что дешевле — покупают больше всего, у людей денег нет", — отметил продавец привоза Эдуард.

Продавец о ценах и покупателях. Фото: Новини.LIVE

Мясо и сало — качество и цена

Мясной ряд Привоза всегда был особенным местом. Но сейчас и здесь цены немного изменились, как говорят продавцы — подорожание не значительное на 5-7 грн. Один килограмм сала сегодня можно приобрести за 130-150 гривен, все зависит от толщины и качества. Цена на подчеревок — 150 грн. Мясо 170-220 грн, опять же все зависит от выбора покупателей, потому что разновидность мяса на Привозе на самом деле очень большая.

Разновидность мяса на привозе. Фото: Новини.LIVE

Продавцы мяса говорят, что статистика покупателей за последнее время значительно упала. В связи с тем, что у людей просто нет денег, особенно у пенсионеров — они вынуждены ограничивать себя. Обычно покупают совсем мало и то, что дешевле.

"Людей мало, очень мало, я имею в виду покупателей. Обычно приходят пенсионеры, а что у них там денег остается. За коммунальные услуги заплатили и все, нет у них возможности купить хорошего, качественного мяса, конечно, что они в этом не виноваты. А так, то все более менее нормально, люди есть, а не как раньше", — отметил продавец Виктор.

Продавец Виктор о статистике покупателей. Фото: Новини.LIVE

Рыба на Привозе

Рыбный ряд — сердце Привоза, где всегда можно найти как морскую, так и речную рыбу. Продавцы отмечают, что спрос на популярные виды изменился, людей стало меньше, возможно из-за войны в стране или из-за того, что определенные позиции подорожали в связи с сезоном.

"Все, что у меня есть — у меня все покупают. Однако сейчас покупателей нет, вероятно, что большое количество людей за границу выехали", — отмечает продавщица рыбы Екатерина.

Продавщица Екатерина о количестве покупателей. Фото: Новини.LIVE

Что касается цен, то белый амур — 150 грн/кг, судак — 250 грн/кг, карп — 150 грн/кг. (Все зависит от размера, если рыба не большая, то цена может быть и 100 грн за один килограмм). Маленький толсто лоб — 50 грн/кг, большой значительно дороже, в зависимости от размеров рыбы, а вот почищенное филе толстолоба 150-160 грн.

Рыбный ряд на привозе. Фото: Новини.LIVE

Королева Привоза

Ну и какой же Привоз без икры и вкусностей от Светланы Базаренко, которая специализируется на различных рыбных деликатесах — она всегда знает, чего хотят покупатели. По ее словам, главный секрет успеха — это качественный товар и умение находить общий язык с клиентами.

"Некоторые пишут и говорят, что дорогая цена на мои товары. Вы поймите, что крабы и икра не может стоить копеек! Это деликатесный товар который стоит денег. В целом хочу сказать, что за последнее время цены на мою продукцию почти не изменились", — говорит Светлана Базаренко.

Светлана о ценах и ассортименте. Фото: Новини.LIVE

Статистика покупателей среди рыбы и икры осталась почти неизменной, как говорит сама продавщица — все зависит от дня и потока людей. Что касается цен, то они такие, как и были раньше.

Товары Светланы Базаренко. Фото: Новини.LIVE

Популярная среди покупателей икра Горбуши сегодня стоит 700 грн за 100 граммов, а вот икра Киты — 800 грн за 100 граммов. Малосоленая рыба — стоимость 900 грн/кг, а вот рыбные рулетки от 1200 грн до 1500 грн за один килограмм. Что касается колбасных изделий, то цены на них от 500 грн и выше, все зависит от начинки.

Красная икра на привозе. Фото: Новини.LIVE

Привоз остается главным продовольственным рынком Одессы, где можно найти все -— от свежих овощей до элитной икры. Цены меняются, но спрос остается более менее стабильным, а местные продавцы продолжают радовать одесситов своими продуктами. Поэтому, если хотите почувствовать настоящий дух Одессы — посетите Привоз, ведь многие приходят сюда не только за покупками, но и за атмосферой живого общения и одесского юмора.

Ранее мы писали о скидках в популярных украинских супермаркетах на ходовые продукты питания и о расходах одесситов за последний год.