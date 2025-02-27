Как изменились цены на Одесском привозе

Одесский Привоз — чем удивляют продавцы и какие цены
Одесский Привоз — не просто рынок, а настоящий символ города, где ежедневно собираются местные жители и туристы в поисках свежих продуктов и колоритной атмосферы. Кто-то привык выбирать товары подороже для изысканных блюд своего стола, а кто-то на последние деньги ищет так называемую продукцию второго сорта, чтобы сэкономить свой бюджет. Насколько изменились цены за февраль и чем сегодня могут похвастаться продавцы?
Журналисты Новини.LIVE отправились на один из старейших рынков Одессы, чтобы узнать самые свежие цены на продукты питания.
Овощи и фрукты
Среди прилавков с фруктами и овощами царит яркая палитра цветов и ароматов. Продавцы рассказывают, что в целом цены зависят от сезона и поставок. За последние несколько месяцев стоимость на овощи остались почти не измененными — говорят продавцы. Однако если посмотреть на ценники и сравнить их с прошлым годом — разница конечно будет ощущаться.
Картофель 40-45 грн/кг, все зависит от сорта и качества, такие же цены на морковь и свеклу. Лук обычный — 30 грн/кг, а вот белый лук уже на 5 гривен дороже. Один из основных ингредиентов традиционного украинского борща — капуста, она сегодня стоит 80 грн/кг. Баклажаны - 150 грн/кг, кабачки — 110 грн/кг, а вот чеснок 150 грн за один килограмм. Огурцы от 120 до 180 грн, помидоры — 150.
Та же самая ситуация и с фруктами — если что-то выросло, то на несколько гривен. Так один килограмм апельсинов сегодня стоит 80-90 гривен, мандарины 80-85, в зависимости откуда привезены и какого сорта. На яблоки цены на самом деле разные — можно найти и за 20 грн, а можно приобрести и высшего сорта за 40-60 грн
Если говорить о грушах, то стоимость на них в несколько раз больше чем на яблоки, а именно 100 грн за один килограмм. Айва 120 гривен, виноград от 100 грн и выше, в зависимости от сорта. Гранат — 150 грн/кг, малина — 100 грн/кг, ежевика — 1400 грн/кг, черешня — 1000 грн/кг.
Цены многих пугают и далеко не все могут позволить себе тот или иной товар. Продавцы со своей стороны стараются сделать скидку и сделать так, чтобы покупатели остались довольны.
"Несмотря на цены, люди всегда покупают, люди всегда есть. Приходят и выбирают то, что им нужно. Кому-то надо дешевле, а кто-то выбирает хороший товар — для каждого товара свой покупатель, скажем так. Но все-таки то, что дешевле — покупают больше всего, у людей денег нет", — отметил продавец привоза Эдуард.
Мясо и сало — качество и цена
Мясной ряд Привоза всегда был особенным местом. Но сейчас и здесь цены немного изменились, как говорят продавцы — подорожание не значительное на 5-7 грн. Один килограмм сала сегодня можно приобрести за 130-150 гривен, все зависит от толщины и качества. Цена на подчеревок — 150 грн. Мясо 170-220 грн, опять же все зависит от выбора покупателей, потому что разновидность мяса на Привозе на самом деле очень большая.
Продавцы мяса говорят, что статистика покупателей за последнее время значительно упала. В связи с тем, что у людей просто нет денег, особенно у пенсионеров — они вынуждены ограничивать себя. Обычно покупают совсем мало и то, что дешевле.
"Людей мало, очень мало, я имею в виду покупателей. Обычно приходят пенсионеры, а что у них там денег остается. За коммунальные услуги заплатили и все, нет у них возможности купить хорошего, качественного мяса, конечно, что они в этом не виноваты. А так, то все более менее нормально, люди есть, а не как раньше", — отметил продавец Виктор.
Рыба на Привозе
Рыбный ряд — сердце Привоза, где всегда можно найти как морскую, так и речную рыбу. Продавцы отмечают, что спрос на популярные виды изменился, людей стало меньше, возможно из-за войны в стране или из-за того, что определенные позиции подорожали в связи с сезоном.
"Все, что у меня есть — у меня все покупают. Однако сейчас покупателей нет, вероятно, что большое количество людей за границу выехали", — отмечает продавщица рыбы Екатерина.
Что касается цен, то белый амур — 150 грн/кг, судак — 250 грн/кг, карп — 150 грн/кг. (Все зависит от размера, если рыба не большая, то цена может быть и 100 грн за один килограмм). Маленький толсто лоб — 50 грн/кг, большой значительно дороже, в зависимости от размеров рыбы, а вот почищенное филе толстолоба 150-160 грн.
Королева Привоза
Ну и какой же Привоз без икры и вкусностей от Светланы Базаренко, которая специализируется на различных рыбных деликатесах — она всегда знает, чего хотят покупатели. По ее словам, главный секрет успеха — это качественный товар и умение находить общий язык с клиентами.
"Некоторые пишут и говорят, что дорогая цена на мои товары. Вы поймите, что крабы и икра не может стоить копеек! Это деликатесный товар который стоит денег. В целом хочу сказать, что за последнее время цены на мою продукцию почти не изменились", — говорит Светлана Базаренко.
Статистика покупателей среди рыбы и икры осталась почти неизменной, как говорит сама продавщица — все зависит от дня и потока людей. Что касается цен, то они такие, как и были раньше.
Популярная среди покупателей икра Горбуши сегодня стоит 700 грн за 100 граммов, а вот икра Киты — 800 грн за 100 граммов. Малосоленая рыба — стоимость 900 грн/кг, а вот рыбные рулетки от 1200 грн до 1500 грн за один килограмм. Что касается колбасных изделий, то цены на них от 500 грн и выше, все зависит от начинки.
Привоз остается главным продовольственным рынком Одессы, где можно найти все -— от свежих овощей до элитной икры. Цены меняются, но спрос остается более менее стабильным, а местные продавцы продолжают радовать одесситов своими продуктами. Поэтому, если хотите почувствовать настоящий дух Одессы — посетите Привоз, ведь многие приходят сюда не только за покупками, но и за атмосферой живого общения и одесского юмора.
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