Цены на фрукты, овощи и мясо на одесском Новом базаре

Прилавок с фруктами на Новом базаре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Весна — это не только теплые и длинные дни, но и разнообразие свежих овощей и фруктов, которые возвращаются на рынки после зимнего периода. С первым весенним солнцем прилавки Нового базара в Одессе наполняются красочными дарами природы: ароматная клубника, черешня, хрустящие огурцы и сочные помидоры привлекают покупателей. Но сколько стоят эти сезонные вкусности?

Журналисты Новини.LIVE отправились на базар, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

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Фрукты на рынке

Весной организму необходимо больше витаминов, поэтому свежие продукты сейчас особенно актуальны. Прилавки рынка манят яркими красками, особенно в отделах с фруктами. Уже появилась первая клубника и черешня, хотя цены на них пока довольно высокие. Продавцы отмечают, что такая стоимость будет держаться как минимум до сезона местного урожая.

"Самая дорогая черешня — от 1000 грн за килограмм, затем по высокой цене идет клубника, которая от 350 грн. Все фрукты импортные, из нашего только груши, поэтому цены очень выросли. Когда уже пойдет наш урожай, ближе к лету, цены немного спадут, на клубнику — точно. Голубика будет наша, она будет где-то в районе 200-300 грн", — рассказала продавщица Ирина.

Прилавок с фруктами на Новом базаре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость Фруктов:

Яблоки — от 45 до 60 грн/кг

45 до 60 грн/кг Лимон Турция — 120 грн/кг

грн/кг Груши — 180 грн/кг

грн/кг Банан — 90 грн/кг

грн/кг Виноград — от 250 до 350 грн/кг

250 до 350 грн/кг Гранат — 180 грн/кг

грн/кг Ананас — от 250 до 300 грн/кг

250 до 300 грн/кг Голубика — от 800 до 900 грн/кг

800 до 900 грн/кг Черешня — от 1000 до 1200 грн/кг

1000 до 1200 грн/кг Клубника — от 350 до 380 грн/кг

Импортная клубника на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цитрусовые:

Апельсины (Испания) — 150 грн/кг

грн/кг Мандарины (Турция) — 100 грн/кг

Овощи на рынке

Что касается овощей, сезон уже стартовал, и на прилавках можно найти свежие огурцы, помидоры, редис и молодую зелень. Продавцы уверяют, что цены остаются стабильными.

"Цены никак не изменились, как были, так и есть. Появился только наш товар уже, помидоры из Умани, огурцы также наши, Николаевские, по 180 грн. А Измаильские домашние — по 190 грн, и даже уже появилась первая наша редиска из Маяков", — говорит продавщица Екатерина.

Прилавок с овощами на Новом базаре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Картофель — 40 грн/кг

грн/кг Морковь — 45 грн/кг

грн/кг Свекла — 35 грн/кг

грн/кг Лук — 25 грн/кг

грн/кг Капуста — 50 грн/кг

грн/кг Капуста молодая — 150 грн/кг

грн/кг Редис — 50 грн/пучок

грн/пучок Кабачок импортный — 150 грн/кг

грн/кг Огурцы — от 140 до 190 грн/кг

140 до 190 грн/кг Помидоры — от 140 до 350 грн/кг

140 до 350 грн/кг Перец — от 200 до 220 грн/кг

Первые кабачки на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени:

Петрушка — 15 грн/пучок

грн/пучок Укроп — 15 грн/пучок

грн/пучок Лук зеленый — 15 грн/пучок

грн/пучок Салат — 25 грн/пучок

Молочная продукция

Многие покупатели отдают предпочтение домашней молочной продукции, ведь она отличается натуральностью. На Новом базаре представлен широкий выбор, от сметаны до домашней феты и сливочного масла. Продавцы уверяют, что продукция имеет высокое качество, а цены остаются доступными.

"Сыр кисломолочный весь отогретый в печи из цельного молока — по 180 грн. Средней жирности сыр также отогретый, уже дешевле, а обезжиренный вообще самый дешевый — по 120 грн килограмм. Но мы всегда можем уступить цену. Поэтому, если кому-то нужно больше одного килограмма, отдаем по 100 грн. Хотя цены по сравнению с прошлым годом абсолютно такие же", — рассказала продавщица Ольга.

Молочный корпус на Новом базаре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочных изделий:

Масло — от 400 до 500 грн/кг

400 до 500 грн/кг Брынза коровья — 180 грн/кг

грн/кг Брынза смешанная коровья с козьей — 180 грн/кг

грн/кг Брынза овечья бочковая — 300 грн/кг

грн/кг Болгарская брынза — 250 грн/кг

грн/кг Сыр кисломолочный — от 120 до 180 грн/кг

120 до 180 грн/кг Творог кисломолочный коричневый — 220 грн/кг

грн/кг Сметана — от 170 до 230 грн/литр

170 до 230 грн/литр Сливки — 300 грн/литр

грн/литр Фета — 180 грн/кг

грн/кг Моцарелла — 250 грн/кг

грн/кг Сыр сулугуни — 300 грн/кг

грн/кг Сыр сулугуни с паприкой — 300 грн/кг

грн/кг Сыр сулугуни с укропом — 300 грн/кг

Брынза коровья на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Курица и индюшата

Мясные ряды, как всегда, наполнены разнообразной продукцией. Здесь можно найти мясо как фермерской курицы, так и домашних перепелов. Однако сезон Пасхального поста в самом разгаре, поэтому людей между мясных рядов стало немного меньше.

"У нас есть как домашние бройлеры, так и фермерские куры, цены держатся на прежнем месте, однако индюк немного подорожал. Сейчас пост, поэтому людей немного меньше стало. Но мне кажется, спрос все равно будет, ведь людям надо что-то есть", — отметила продавщица Мария.

Прилавок с курятиной на Новом базаре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость курятины:

Фарш — от 160 до 180 грн/кг

160 до 180 грн/кг Филе куриное — 185 грн/кг

грн/кг Домашний бройлер — 165 грн/кг

грн/кг Филе индейки — 285 грн/кг

грн/кг Бедро индейки — 250 грн/кг

грн/кг Перепелка домашняя — 350 грн/кг

Туши цыплят на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо и сало

Продавцы говорят, что цены на мясо не претерпели значительных изменений, а некоторые виды мяса даже подешевели по сравнению с прошлым годом. Однако спрос заметно снизился, поэтому работники рынка и идут на уступки, предлагая немного поторговаться за свой товар.

"Свинина была по 180 грн, сейчас можем сторговаться и отдать по 160 грн. Сало вообще никому сейчас не нужно — по 100 гривен некому брать. Не радует нас время сейчас, ведь людей нет, пенсионеры могут прийти, взять по пол килограмма чего-то на суп или борщ, да и все. Если и берут, то предпочитают лопатку, ведь она мягче и немного дешевле. Задняя часть немного дороже и более сухая, если сравнивать с лопаткой", — говорит продавщица Валентина.

Мясной корпус на Новом базаре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

Сало — 100 грн/кг

грн/кг Лопатка — 180 грн/кг

грн/кг Биточная часть — от 220 до 250 грн/кг

220 до 250 грн/кг Шея — от 270 до 280 грн/кг

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость баранины:

Каре — 540 грн/кг

грн/кг Задняя часть — 340 грн/кг

грн/кг Лопатка — 330 грн/кг

грн/кг Ребра — 250 грн/кг

грн/кг Курдюк — 350 грн/кг

Копченые изделия

Любители копченостей найдут здесь широкий ассортимент продукции — от домашних колбас до копченого мяса и сала. Весна только началась, а продавцы уже начинают готовиться к Пасхе, расширяя выбор своих товаров. Однако стоимость копченостей все же зависит от вида мяса и метода приготовления, но в целом цены остаются приемлемыми для покупателей.

"Хочу подчеркнуть, что сейчас пост, а цены в пост у нас очень приятные, и думаю, что до Пасхи ничего не изменится. По сравнению с прошлым годом цены немного изменились, но опять же, они колеблются, потому что меняются внутренние экономические факторы. Но это рост небольшой буквально 10 гривен, что составляет, возможно, 3% от цены, не более", — говорит продавщица Ольга.

Прилавок с копченой продукцией. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей:

Сало копченое — 250 грн/кг

грн/кг Маринованный подчеревок — 350 грн/кг

грн/кг Фаршированная рыба — 500 грн/кг

грн/кг Фаршированная куриная шея — 270 грн/кг

грн/кг Домашняя колбаса — от 330 до 390 грн/кг

330 до 390 грн/кг Окорок — 370 грн/кг

Копченая колбаса на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Выбор рыбы

Ни один одесский базар не обходится без большого ассортимента рыбы. На Новом базаре можно найти как свежую красную рыбу, так и замороженного хека. Ценителям морепродуктов однозначно стоит заглянуть сюда, ведь продавцы предлагают продукцию на любой вкус и кошелек.

"У нас есть как разработанная рыба (стейки и филе), так и целая рыбка. Семгу мы стараемся нарезать равномерно, где-то на два пальчика. Так один стейк получается 370 граммов — это будет 259 гривен. Но есть и поменьше, можно выбрать кусочек, кому какой нравится", — рассказала продавщица Юлия.

Прилавок с рыбой на Новом базаре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Карп — 120 грн/кг

грн/кг Карась — 100 грн/кг

грн/кг Судак — от 220 до 250 грн/кг

220 до 250 грн/кг Лобан — 220 грн/кг

грн/кг Стейк толстолоба — 220 грн/кг

грн/кг Филе толстолоба — 250 грн/кг

грн/кг Стейк форели — 700 грн/кг

грн/кг Сибас — 450 грн/кг

грн/кг Барабуля — 250 грн/кг

грн/кг Голец — 350 грн/кг

грн/кг Окунь — 260 грн/кг

грн/кг Тунец — 650 грн/кг

грн/кг Ирландская сельдь — 200 грн/кг

грн/кг Матиас — 180 грн/кг

грн/кг Фарш — 350 грн/кг

грн/кг Хек молочный — 170 грн/кг

грн/кг Кальмар — 260 грн/кг

грн/кг Сарган — 400 грн/кг

грн/кг Креветка — от 300 до 550 грн/кг

300 до 550 грн/кг Икра красная — 900 грн/100гр

Щука на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Весна — это отличное время, чтобы добавить в рацион больше свежих продуктов. Несмотря на колебания цен, рынки остаются местом, где можно найти качественные товары и без больших затрат.

Ранее мы писали об обзоре продуктов в одесских супермаркетах. А также о том, как выросла стоимость яиц в супермаркетах.