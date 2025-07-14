Карета швидкої ледь не запізнилася на виклик в Одесі через затор

Карета швидкої. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Карета швидкої допомоги не могла доїхати до дівчинки у невідкладному стані через запарковані на 16-й станції Великого фонтану авто та величезний затор. Медики ледве встигли врятувати життя пацієнтки та наголошують: ця проблема має системний характер.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги.

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Працівники швидкої їхали на виклик, аби допомогти 14-річній дівчині. Після утоплення вона перебувала у критичному стані та без свідомості.



Однак бригада потрапила у величезний затор на 16-й Станції Великого Фонтана. Чимало часу пішло на те, щоб пробитися крізь тягнучки та хаотично припарковані авто. Врешті-решт парамедики все ж таки встигли доїхати до пацієнтки та провести реанімаційні дії. Після цього потрібно було негайно транспортувати дівчину до реанімаційного відділення, але швидка знову не могла виїхати — дорогу повністю заблокували.



"Ми звертаємось до всіх учасників дорожнього руху, до відпочивальників, до тих, хто відповідає за організацію руху в прибережних зонах: коли ви паркуєтесь "на хвилинку", коли перекриваєте проїзд або заїзд, коли не думаєте, що хтось може помирати у кареті швидкої —

ви, можливо, позбавляєте когось шансу на життя. Золоте правило екстреної допомоги — 10 хвилин. Саме стільки часу в ідеалі має пройти від виклику до прибуття бригади",— йдеться у повідомленні парамедиків.

Працівники швидкої додають: цей випадок не є виключенням, ця проблема в Одесі має системний характер.

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