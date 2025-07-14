Карета скорой едва не опоздала на вызов в Одессе из-за пробки

Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Карета скорой помощи не могла доехать к девочке в неотложном состоянии из-за напаркованных на 16-й станции Большого фонтана авто и огромной пробки. Медики едва успели спасти жизнь пациентки и отмечают: эта проблема носит системный характер.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи.

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Скорая в пробке

Работники скорой ехали на вызов, чтобы помочь 14-летней девушке. После утопления она находилась в критическом состоянии и без сознания.



Однако бригада попала в огромную пробку на 16-й Станции Большого Фонтана. Немало времени ушло на то, чтобы пробиться сквозь тянучки и хаотично припаркованные авто. В конце концов парамедики все же успели доехать до пациентки и провести реанимационные действия. После этого нужно было немедленно транспортировать девушку в реанимационное отделение, но скорая снова не могла выехать — дорогу полностью заблокировали.



"Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения, к отдыхающим, к тем, кто отвечает за организацию движения в прибрежных зонах: когда вы паркуетесь "на минутку", когда перекрываете проезд или заезд, когда не думаете, что кто-то может умирать в карете скорой — вы, возможно, лишаете кого-то шанса на жизнь. Золотое правило экстренной помощи — 10 минут. Именно столько времени в идеале должно пройти от вызова до прибытия бригады",— говорится в сообщении парамедиков

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Работники скорой добавляют: этот случай не является исключением, данная проблема в Одессе носит системный характер.

Напомним, недавно мы писали о пересадке органов в больнице "Охматдет". А также о финансировании медицины в Украине.