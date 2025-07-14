Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса Из-за брошенных машин скорая в Одессе чуть не опоздала на вызов

Из-за брошенных машин скорая в Одессе чуть не опоздала на вызов

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 11:05
Карета скорой едва не опоздала на вызов в Одессе из-за пробки
Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Карета скорой помощи не могла доехать к девочке в неотложном состоянии из-за напаркованных на 16-й станции Большого фонтана авто и огромной пробки. Медики едва успели спасти жизнь пациентки и отмечают: эта проблема носит системный характер.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи.

Реклама
Читайте также:

Скорая в пробке

Работники скорой ехали на вызов, чтобы помочь 14-летней девушке. После утопления она находилась в критическом состоянии и без сознания.

Однако бригада попала в огромную пробку на 16-й Станции Большого Фонтана. Немало времени ушло на то, чтобы пробиться сквозь тянучки и хаотично припаркованные авто. В конце концов парамедики все же успели доехать до пациентки и провести реанимационные действия. После этого нужно было немедленно транспортировать девушку в реанимационное отделение, но скорая снова не могла выехать — дорогу полностью заблокировали.

"Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения, к отдыхающим, к тем, кто отвечает за организацию движения в прибрежных зонах: когда вы паркуетесь "на минутку", когда перекрываете проезд или заезд, когда не думаете, что кто-то может умирать в карете скорой — вы, возможно, лишаете кого-то шанса на жизнь. Золотое правило экстренной помощи — 10 минут. Именно столько времени в идеале должно пройти от вызова до прибытия бригады",— говорится в сообщении парамедиков

Реклама

Работники скорой добавляют: этот случай не является исключением, данная проблема в Одессе носит системный характер.

Напомним, недавно мы писали о пересадке органов в больнице "Охматдет". А также о финансировании медицины в Украине.

Одесса скорая помощь здоровье Новости Одессы жизнь
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации