Уночі 26 червня 2026 року РФ обстріляла Вилківську міську територіальну громаду Одещини

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Уночі в п'ятницю, 26 червня, росіяни атакували БпЛА Вилківську міську територіальну громаду Одеської області. Під ударом опинилася енергетична та цивільна інфраструктура. Постраждала людина — їй надали медичну допомогу.

Про це повідомила Ізмаїльська РВА, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Ізмаїльської РВА

Наслідки обстрілу Одещини в ніч проти 26 червня

Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися місто Вилкове і частина населених пунктів Вилківської громади.

Повітряна тривога в Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах Одещини вночі 26 червня тривала від 03:12 до 04:15.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що вдень 26 червня РФ атакувала БпЛА узбережжя Одеси. Загинула 26-річна жінка. 39-річний чоловік зазнав поранення.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру писав, що ввечері 21 червня під ударом балістики опинився один із районів Одещини. Жертвою атаки став 61-річний чоловік. Ще троє людей зазнали поранень.