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Головна Одеса Через обстріл: частина Одещини без світла, постраждала людина

Через обстріл: частина Одещини без світла, постраждала людина

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 05:43
Уночі 26 червня 2026 року РФ обстріляла Вилківську міську територіальну громаду Одещини
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Уночі в п'ятницю, 26 червня, росіяни атакували БпЛА Вилківську міську територіальну громаду Одеської області. Під ударом опинилася енергетична та цивільна інфраструктура. Постраждала людина — їй надали медичну допомогу. 

Про це повідомила Ізмаїльська РВА, передає Новини.LIVE.

Обстріл Одещини вночі 26 червня 2026 року
Скриншот повідомлення Ізмаїльської РВА

Наслідки обстрілу Одещини в ніч проти 26 червня 

Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися місто Вилкове і частина населених пунктів Вилківської громади.

Повітряна тривога в Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах Одещини вночі 26 червня тривала від 03:12 до 04:15

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що вдень 26 червня РФ атакувала БпЛА узбережжя Одеси. Загинула 26-річна жінка. 39-річний чоловік зазнав поранення. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру писав, що ввечері 21 червня під ударом балістики опинився один із районів Одещини. Жертвою атаки став 61-річний чоловік. Ще троє людей зазнали поранень.

обстріли війна в Україні Наслідки обстрілу Одещини
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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