Ночью 26 июня 2026 года РФ обстреляла Вилковскую городскую территориальную громаду Одесской области

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Ночью в пятницу, 26 июня, россияне нанесли удар БпЛА по Вилковской городской территориальной громаде Одесской области. Под ударом оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Один человек пострадал — ему оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщила Измаильская РВА, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Измаильской РВА

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 26 июня

В результате атаки вспыхнул пожар. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без света остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской громады.

Воздушная тревога в Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах Одесской области в ночь на 26 июня длилась с 03:12 до 04:15.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что днем 26 июня РФ атаковала БпЛА побережье Одессы. Погибла 26-летняя девушка. 39-летний мужчина получил ранение.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру сообщал, что вечером 21 июня под ударом баллистики оказался один из районов Одесской области. Жертвой атаки стал 61-летний мужчина. Еще трое человек получили ранения.