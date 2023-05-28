Через обстріли на Миколаївщині у лиман потрапила олія

Дніпрово-Бузький лиман. Фото: Вікіпедія

Через атаку дронами-камікадзе Миколаївщини було пошкодження резервуар з рослинною олією одного з великих підприємств-експортерів. В результаті вона потрапила в акваторію Бузького лиману.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Ворожі обстріли продовжують негативно впливати на водні ресурси країни. Через атаку дронами-камікадзе Миколаївщини було пошкодження резервуар з рослинною олією одного з великих підприємств-експортерів Миколаєва. В результаті до акваторії Бузького лиману потрапила рослинна олія.

"Було забруднено близько 750 кв. метрів акваторії лиману, з поверхні води зібрано 675,8 куб. метрів олії. Попри зусилля з ліквідації забруднення, деяка кількість олії залишилась на поверхні. При низьких температурах вона майже нерозчинна у воді та плаває на поверхні. За цей час спостерігалась загибель різних видів птахів, бо олія змащувала пір’я і вони не могли літати",— йдеться у повідомленні.

З часом олія набула молочно-білого кольору, високої в’язкості та, у суміші із супутніми забруднювачами, осіла щільним шаром на дно лиману на значній площі. Як наслідок — деякі види риб залишились без кормової бази, забруднено місця нерестилищ риб, що призведе до зменшення їх популяції.

Крім того, через обстріли зазнають пошкоджень та руйнувань очисні споруди. Навіть через нестабільне електропостачання очищення стічних вод відбувається неефективно, що призводить до їх потрапляння у водні об’єкти разом з нафтопродуктами, важкими металами та небезпечними хімічними речовинами.

Як результат, водні об’єкти зазнають патологічного впливу на біорізноманіття. У водоймах гине риба, порушується життєвий та міграційний цикли водних птахів.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Миколаївської області. Постраждалих та руйнувань немає.