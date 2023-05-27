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Ворог шукає нову тактику застосування "Шахедів", — Гуменюк

27 травня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог шукає нову тактику застосування "Шахедів", — Гуменюк
Дрон "Шахед-136". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українські сили протиповітряної оборони за понад рік повномасштабної війни навчились результативно збивати російські ракети та дрони. Втім ворог намагається брати кількістю, тож масовані обстріли "Шахедами" поки що продовжуватимуться. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Скоріш за все, вони намагаються взяти кількістю, тому що це для них більш звичний спосіб ведення бойових дій. Крім того, наявність підтримки, навіть у вигляді постачання зброї трошки надихає Росію, яка вже видихається. Тому що вони дійсно не мають світової підтримки, а тут така потужна допомога", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь", додала що дрони-камікадзе ворог планує використовувати й надалі. Й наразі росіяни підшукують нові тактики та способи використання "Шахедів". 

Крім того, сьогодні вночі окупанти намагались атакувати Миколаївщину двома дронами. Втім сили ППО відпрацювали на 100%.

Зазначимо, майже тиждень ворог не використовував під час обстрілів "Калібри". Це може свідчити про те, що окупанти збирають інформацію для чергового удару високоточною зброєю. 

Також ми писали, що окупанти терміново вивели на бойове чергування ракетоносій. Загроза ракетного удару висока.

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