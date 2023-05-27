Ворог терміново вивів в Чорне море ракетоносій

Військові кораблі в морі. Фото: google

Станом на 10:30 окупанти терміново вивели на бойове чергування ракетоносій. Загроза ракетного удару висока.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"В Чорному морі ворог терміново вивів ракетоносій. Таким чином напоготові до 8 "Калібрів". Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. В регіонах, де вона проголошена, залишайтесь в укриттях", — зазначив Владислав Назаров.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Крім того, він наголосив, що штормова погода з грозами і поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін. Людей закликають бути пильними та свідомими. Слід дотримуватись правил та обмежень правового режиму воєнного стану та алгоритмів дій під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, майже тиждень ворог не використовував під час обстрілів "Калібри". Це може свідчити про те, що окупанти збирають інформацію для чергового удару високоточною зброєю.

Зазначимо, за минулу добу російські окупанти завдали 20 ракетних ударів. Зокрема по Київській та Дніпропетровській областях застосували 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, що були знищені ЗСУ.