Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог терміново вивів в Чорне море ракетоносій arrow

Ворог терміново вивів в Чорне море ракетоносій

27 травня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог терміново вивів в Чорне море ракетоносій
Військові кораблі в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Станом на 10:30 окупанти терміново вивели на бойове чергування ракетоносій. Загроза ракетного удару висока.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

Читайте також:

"В Чорному морі ворог терміново вивів ракетоносій. Таким чином напоготові до 8 "Калібрів". Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. В регіонах, де вона проголошена, залишайтесь в укриттях", — зазначив Владислав Назаров. 

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.       

Крім того, він наголосив, що штормова погода з грозами і поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін. Людей закликають бути пильними та свідомими. Слід дотримуватись правил та обмежень правового режиму воєнного стану та алгоритмів дій під час повітряної тривоги. 

Нагадаємо, майже тиждень ворог не використовував під час обстрілів "Калібри". Це може свідчити про те, що окупанти збирають інформацію для чергового удару високоточною зброєю. 

Зазначимо, за минулу добу російські окупанти завдали 20 ракетних ударів. Зокрема по Київській та Дніпропетровській областях застосували 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, що були знищені ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB