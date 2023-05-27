Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг срочно вывел в Черное море ракетоноситель arrow

Враг срочно вывел в Черное море ракетоноситель

27 мая 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг срочно вывел в Черное море ракетоноситель
Военные корабли в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По состоянию на 10:30 оккупанты срочно вывели на боевое дежурство ракетоноситель. Угроза ракетного удара высока.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Читайте также:

"В Черном море враг срочно вывел ракетоноситель. Таким образом, готов к 8 "Калибров". Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. В регионах, где она провозглашена, оставайтесь в укрытиях", — отметил Владислав Назаров.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Кроме того, он отметил, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин. Людей призывают быть внимательными и сознательными. Следует соблюдать правила и ограничения правового режима военного положения и алгоритмов действий во время воздушной тревоги.

Напомним, почти неделю враг не использовал при обстреле "Калибры". Это может свидетельствовать, что оккупанты собирают информацию для очередного удара высокоточным оружием.

Отметим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по Киевской и Днепропетровской областях применили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас