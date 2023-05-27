Враг срочно вывел в Черное море ракетоноситель

Военные корабли в море. Фото: google

По состоянию на 10:30 оккупанты срочно вывели на боевое дежурство ракетоноситель. Угроза ракетного удара высока.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"В Черном море враг срочно вывел ракетоноситель. Таким образом, готов к 8 "Калибров". Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. В регионах, где она провозглашена, оставайтесь в укрытиях", — отметил Владислав Назаров.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Кроме того, он отметил, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин. Людей призывают быть внимательными и сознательными. Следует соблюдать правила и ограничения правового режима военного положения и алгоритмов действий во время воздушной тревоги.

Напомним, почти неделю враг не использовал при обстреле "Калибры". Это может свидетельствовать, что оккупанты собирают информацию для очередного удара высокоточным оружием.

Отметим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по Киевской и Днепропетровской областях применили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены ВСУ.