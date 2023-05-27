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Враг ищет новую тактику применения "Шахедов", — Гуменюк

27 мая 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг ищет новую тактику применения "Шахедов", — Гуменюк
Дрон "Шахед-136". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украинские силы противовоздушной обороны за год полномасштабной войны научились результативно сбивать российские ракеты и дроны. Впрочем, враг пытается брать количеством, поэтому массированные обстрелы "Шахедами" пока будут продолжаться.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Скорее всего, они пытаются взять количеством, потому что это для них более привычный способ ведения боевых действий. Кроме того, наличие поддержки, даже в виде поставок оружия немного вдохновляет уже выдыхаемую Россию. Потому что они действительно не имеют мировой поддержки, а здесь такая мощная помощь", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг", добавила что дроны-камикадзе враг планирует использовать и дальше. И сейчас россияне подыскивают новые тактики и способы использования "Шахедов".

Кроме того, сегодня ночью оккупанты пытались атаковать Николаевщину двумя дронами. Впрочем, силы ПВО отработали на 100%.

Отметим, почти неделю враг не использовал при обстреле "Калибры". Это может свидетельствовать, что оккупанты собирают информацию для очередного удара высокоточным оружием.

Также мы писали, что оккупанты срочно вывели на боевое дежурство ракетоноситель. Угроза ракетного удара высока.

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