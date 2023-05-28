Из-за обстрелов на Николаевщине в лиман попало масло

Днепрово-Бугский лиман. Фото: Википедия

Из-за атаки дронами-камикадзе Николаевщины было повреждено резервуар с растительным маслом одного из крупных предприятий-экспортеров. В результате она попала в акваторию Бугского лимана.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Вражеские обстрелы продолжают оказывать негативное влияние на водные ресурсы страны. Из-за атаки дронами-камикадзе Николаевщины было повреждено резервуар с растительным маслом одного из крупных предприятий-экспортеров Николаева. В результате в акваторию Бугского лимана попало растительное масло.

"Было загрязнено около 750 кв. метров акватории лимана, с поверхности воды собрано 675,8 куб. метров масла. Несмотря на усилия по ликвидации загрязнения, некоторое количество масла осталось на поверхности. При низких температурах оно почти нерастворимо в воде и плавает на поверхности. В это время наблюдалась гибель разных видов птиц, потому что масло смазывало перья и они не могли летать",— говорится в сообщении.

Со временем масло приобрело молочно-белый цвет, высокую вязкость и, в смеси с сопутствующими загрязнителями, осело плотным слоем на дно лимана на значительной площади. Как следствие, некоторые виды рыб остались без кормовой базы, загрязнены места нерестилищ рыб, что приведет к уменьшению их популяции.

Кроме того, из-за обстрелов терпят повреждения и разрушения очистные сооружения. Даже из-за нестабильного электроснабжения очистка сточных вод происходит неэффективно, что приводит к их попаданию в водные объекты вместе с нефтепродуктами, тяжелыми металлами и опасными химическими веществами.

Как результат, водные объекты испытывают патологическое влияние на биоразнообразие. В водоемах гибнет рыба, нарушается жизненный и миграционный цикл водных птиц.

Напомним, в течение суток враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины Николаевской области. Пострадавших и разрушений нет.