Через підрив дамби в Одесі може зрости рівень кишкових інфекцій

Дівчина в лікарні. Фото: google

Сьогодні в Одеській ОВА обговорювалися можливі екологічні наслідки через підрив дамби Каховської ГЕС. В цей час проводиться відбір проб морської води, показники яких поки що знаходяться в межах допустимих норм. Проте екологи попереджають, що ситуація може змінитися найближчими днями.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Голова Одеської обласної державної адміністрації, Олег Кіпер, наголосив на необхідності щоденного контролю за епідситуацією, оскільки потрапляння неочищених стоків в акваторію Чорного моря може спричинити збільшення кишкових інфекцій. Він підкреслив, що безпека населення є пріоритетом обласної державної адміністрації, але для успішного розв'язання проблеми велика роль відводиться свідомому ставленню кожного громадянина, включаючи обмеження доступу до пляжів.

Внаслідок трагедії на Каховській ГЕС, яку підірвали росіяни, на Херсонщині затоплює населені пункти. Доки людей та тварин рятують на човнах, в інших регіонах вода зникає і під сонцем гниє риба, створюючи нові екологічні проблеми. Які небезпеки внаслідок катастрофи будуть короткостроковими, а з чим доведеться розбиратися довго, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів еколог Олександр Соколенко.

Зазначимо, росіяни вчинили теракт, який наразі призводить до швидкого опріснення води у Чорному морі. Ця ситуація безпосередньо впливає на різноманітність і життєздатність екосистеми, ставлячи під загрозу морські види і природні ресурси.