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Из-за подрыва дамбы в Одессе может возрасти уровень кишечных инфекций

7 июня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Из-за подрыва дамбы в Одессе может возрасти уровень кишечных инфекций
Девушка в больнице. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в Одесской ОВА обсуждались возможные экологические последствия из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В настоящее время производится отбор проб морской воды, показатели которых пока находятся в пределах допустимых норм. Однако экологи предупреждают, что ситуация может измениться в ближайшие дни.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Председатель Одесской областной государственной администрации, Олег Кипер, отметил необходимость ежедневного контроля за эпидситуацией, поскольку попадание неочищенных стоков в акваторию Черного моря может повлечь за собой увеличение кишечных инфекций. Он подчеркнул, что безопасность населения является приоритетом облгосадминистрации, но для успешного решения проблемы большая роль отводится сознательному отношению каждого гражданина, включая ограничение доступа к пляжам.

В результате трагедии на Каховской ГЭС, которую взорвали россияне, в Херсонской области затапливает населенные пункты. Пока людей и животных спасают на лодках, в других регионах вода исчезает и под солнцем гниет рыба, создавая новые экологические проблемы. Какие опасности в результате крушения будут краткосрочными, а с чем придется разбираться долго, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал эколог Александр Соколенко.

Отметим, россияне совершили теракт, который приводит к быстрому опреснению воды в Черном море. Эта ситуация оказывает непосредственное влияние на разнообразие и жизнеспособность экосистемы, ставя под угрозу морские виды и природные ресурсы.

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