В Одесі оголосили перший рівень небезпеки

У жінки зламалася парасолька через вітер. Фото: pixabay

Сьогодні, 29 квітня, в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки. У місті не припиняються сильні пориви вітру вже третій день.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За прогнозами синоптиків, у найближчі 1-2 години по Одесі та області очікуються пориви північного вітру до 18 м/с. Вітряна погода збережеться до кінця доби.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок", — йдеться у повідомленні.

Одеситів закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Також через сильний вітер у місті продовжується деревопад. Чергове дерево впало сьогодні на вулиці Філатова та перекрило тротуар.

Що робити під час сильного вітру

усі вікна щільно закрити;

на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

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