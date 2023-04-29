Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Через сильні пориви вітру в Одесі оголосили перший рівень небезпеки arrow

Через сильні пориви вітру в Одесі оголосили перший рівень небезпеки

29 квітня 2023 12:20
оновлено: 12:09
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголосили перший рівень небезпеки
У жінки зламалася парасолька через вітер. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 квітня, в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки. У місті не припиняються сильні пориви вітру вже третій день. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

За прогнозами синоптиків, у найближчі 1-2 години по Одесі та області очікуються пориви північного вітру до 18 м/с. Вітряна погода збережеться до кінця доби.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок",  йдеться у повідомленні. 

Одеситів закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Також через сильний вітер у місті продовжується деревопад. Чергове дерево впало сьогодні на вулиці Філатова та перекрило тротуар. 

Що робити під час сильного вітру

  • усі вікна щільно закрити;
  • на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Номери екстреної допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB