Через сильні пориви вітру в Одесі оголосили перший рівень небезпеки
Сьогодні, 29 квітня, в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки. У місті не припиняються сильні пориви вітру вже третій день.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За прогнозами синоптиків, у найближчі 1-2 години по Одесі та області очікуються пориви північного вітру до 18 м/с. Вітряна погода збережеться до кінця доби.
"У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок", — йдеться у повідомленні.
Одеситів закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
Також через сильний вітер у місті продовжується деревопад. Чергове дерево впало сьогодні на вулиці Філатова та перекрило тротуар.
Що робити під час сильного вітру
- усі вікна щільно закрити;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.
Номери екстреної допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01