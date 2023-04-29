Из-за сильных порывов ветра в Одессе объявили первый уровень опасности
Сегодня, 29 апреля, в Одессе был объявлен желтый уровень опасности. В городе не прекращаются сильнейшие порывы ветра уже третий день.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 часа по Одессе и области ожидаются порывы северного ветра до 18 м/с. Ветреная погода сохранится до конца суток.
"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин", — говорится в сообщении.
Одесситов призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Также из-за сильного ветра в городе продолжается древопад. Очередное дерево упало сегодня на улице Филатова и перекрыло тротуар.
Что делать во время сильного ветра
- все окна плотно закрыть;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Номера экстренной помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01