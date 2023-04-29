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Из-за сильных порывов ветра в Одессе объявили первый уровень опасности

29 апреля 2023 12:20
обновлено: 12:09
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявили первый уровень опасности
У женщины сломался зонтик из-за ветра. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 29 апреля, в Одессе был объявлен желтый уровень опасности. В городе не прекращаются сильнейшие порывы ветра уже третий день.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-2 часа по Одессе и области ожидаются порывы северного ветра до 18 м/с. Ветреная погода сохранится до конца суток.

"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин", — говорится в сообщении.

Одесситов призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Также из-за сильного ветра в городе продолжается древопад. Очередное дерево упало сегодня на улице Филатова и перекрыло тротуар.

Что делать во время сильного ветра

  • все окна плотно закрыть;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Номера экстренной помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

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